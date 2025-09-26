Nicolás Maduro deja agudo mensaje a Donald Trump desde Venezuela: "Le doy las gracias por sus amenazas y…"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que las presuntas "amenazas" de Estados Unidos hacia su país le proporcionan una "energía incalculable" para seguir defendiendo la soberanía venezolana.

De acuerdo con la Agencia EFE, estas declaraciones se producen en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington describe como parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras Caracas lo califica como un intento de cambio de régimen.

Nicolás Maduro deja agudo mensaje a Donald Trump desde Venezuela

Durante una visita a una comunidad del estado Miranda (norte), transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro afirmó que las mentiras y amenazas de Estados Unidos lo motivan a seguir en la lucha:

"Sus mentiras me llenan de energía, de fuerza; sus amenazas me inspiran a luchar cada vez más. Le doy las gracias por sus amenazas y mentiras, porque han llenado mi cuerpo y mi mente de una energía incalculable", expresó.

El mandatario también aseguró que esta energía no solo lo impulsa a él, sino que recorre el cuerpo y la mente de "millones de venezolanos", quienes, según él, están listos para defender la patria frente a cualquier desafío. Maduro subrayó que nadie podrá arrebatarle a Venezuela "el derecho al futuro, a la esperanza y a la vida".

¿Qué relación tiene Venezuela con Estados Unidos?

Desde mediados de agosto, Estados Unidos ha enviado al Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido con propulsión nuclear, junto con más de 4.500 soldados, en una operación que califica como lucha contra el narcotráfico. Esta movilización también incluye el despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico, los más avanzados de la flota estadounidense.

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, instó a los países de América Latina y el Caribe a actuar como "punta de lanza" para frenar lo que calificó de "locura" de Washington, durante su participación en el XXVI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que reúne a diez naciones, entre ellas Venezuela, Cuba y Nicaragua.