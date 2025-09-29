Reunión clave en la Casa Blanca: Donald Trump y Benjamin Netanyahu negocian plan para detener la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró "muy confiado" tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir un ambicioso plan de paz para Gaza. Este encuentro, el cuarto de Netanyahu en Washington en 2025, se considera crucial para poner fin a un conflicto que ha dejado más de 66.000 víctimas y ha devastado la región.

La propuesta presentada por Trump consta de 21 puntos que incluyen un alto el fuego en Gaza, la liberación de rehenes en un plazo de 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes. A cambio, Israel liberaría más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos varios con condenas a cadena perpetua.

Detalles del plan de Trump para Gaza y reacciones

El plan de Trump para Gaza busca lograr una tregua inmediata que permita detener la escalada de violencia y rescatar a los rehenes secuestrados por Hamas. Entre los puntos clave están la retirada progresiva de las tropas israelíes y la creación de una autoridad internacional que supervise una transición en Gaza, con el posible liderazgo del ex primer ministro británico Tony Blair.

Sin embargo, Benjamin Netanyahu se mostró cauteloso y afirmó que aún queda "trabajo por hacer" para eliminar la amenaza de Hamas y recuperar a todos los rehenes, vivos o muertos. Además, Netanyahu expresó su rechazo a la creación de un Estado palestino, considerándolo un "suicidio nacional" para Israel, y mantiene la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Contexto del conflicto y la posición internacional

La guerra en Gaza estalló en octubre de 2023 tras un ataque de Hamas en Israel que dejó más de 1.200 muertos y cientos de personas secuestradas. Desde entonces, la ofensiva israelí ha causado miles de víctimas palestinas, desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria.

En este escenario, la reunión entre Trump y Netanyahu en Washington representa un intento de revertir casi dos años de conflicto. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de las negociaciones, mientras países como Turquía y la Unión Europea impulsan esfuerzos para una solución pacífica, incluyendo el monitoreo de flotillas humanitarias hacia Gaza.