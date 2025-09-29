Gran noticia para inmigrantes: EE. UU. aceptará este nuevo documento para ingresar legalmente sin visa ni pasaporte

La posibilidad de ingresar a Estados Unidos sin pasaporte o visa se ha convertido en una opción viable para los ciudadanos mexicanos que posean una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés). Este documento, emitido por el gobierno estadounidense, permite a los mexicanos cruzar la frontera por tierra, barco o ferry sin necesidad de presentar otros documentos de viaje.

¿Cómo funciona la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?

La BCC, una tarjeta avanzada que contiene tecnología de seguridad, es válida por un período de 10 años. Esta tarjeta puede utilizarse para realizar múltiples viajes a EE. UU. siempre que el motivo sea turismo o negocios, y permite a su portador permanecer en el país por cortos periodos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ha especificado que el BCC facilita el cruce de fronteras y valida la identidad del titular.

Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC

¿Quiénes son elegibles para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Los mexicanos interesados en obtener la BCC deben cumplir con ciertos requisitos:

Ser mexicano y residir en México.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para una visa B1 o B2.

Demostrar vínculos sólidos con México para garantizar el retorno.

El trámite se realiza en la Embajada de EE. UU. en México o en el consulado más cercano.

Áreas de EE. UU. permitidas con la BCC

Las personas que cuenten con la BCC y lleguen por tierra o mar podrán ingresar a ciertas áreas de EE. UU. cercanas a la frontera, conocidas como la "zona fronteriza". Estas áreas son:

California : hasta 40 km de la frontera

: hasta 40 km de la frontera Arizona : hasta 120 km de la frontera

: hasta 120 km de la frontera Nuevo México : hasta 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10

: hasta 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10 Texas: hasta 40 km de la frontera

El BCC puede funcionar como una visa B para quienes viajan con pasaporte, permitiendo el acceso a cualquier parte de Estados Unidos por diferentes medios de transporte.