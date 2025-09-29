- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Gran noticia para inmigrantes: EE. UU. aceptará este nuevo documento para ingresar legalmente sin visa ni pasaporte
La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) permite a los mexicanos ingresar a EE. UU. sin pasaporte ni visa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
La posibilidad de ingresar a Estados Unidos sin pasaporte o visa se ha convertido en una opción viable para los ciudadanos mexicanos que posean una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés). Este documento, emitido por el gobierno estadounidense, permite a los mexicanos cruzar la frontera por tierra, barco o ferry sin necesidad de presentar otros documentos de viaje.
PUEDES VER: ¡Atención, compradores! Amazon pagará una millonaria multa y estos usuarios podrían RECIBIR DINERO ¿Estás en la lista?
¿Cómo funciona la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?
La BCC, una tarjeta avanzada que contiene tecnología de seguridad, es válida por un período de 10 años. Esta tarjeta puede utilizarse para realizar múltiples viajes a EE. UU. siempre que el motivo sea turismo o negocios, y permite a su portador permanecer en el país por cortos periodos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ha especificado que el BCC facilita el cruce de fronteras y valida la identidad del titular.
Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC
¿Quiénes son elegibles para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo?
Los mexicanos interesados en obtener la BCC deben cumplir con ciertos requisitos:
- Ser mexicano y residir en México.
- Cumplir con los estándares de elegibilidad para una visa B1 o B2.
- Demostrar vínculos sólidos con México para garantizar el retorno.
El trámite se realiza en la Embajada de EE. UU. en México o en el consulado más cercano.
Áreas de EE. UU. permitidas con la BCC
Las personas que cuenten con la BCC y lleguen por tierra o mar podrán ingresar a ciertas áreas de EE. UU. cercanas a la frontera, conocidas como la "zona fronteriza". Estas áreas son:
- California: hasta 40 km de la frontera
- Arizona: hasta 120 km de la frontera
- Nuevo México: hasta 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10
- Texas: hasta 40 km de la frontera
El BCC puede funcionar como una visa B para quienes viajan con pasaporte, permitiendo el acceso a cualquier parte de Estados Unidos por diferentes medios de transporte.
- 1
Inmigrantes exigen justicia: demandan al gobierno de Trump por esta dura acción tomada en EE. UU.
- 2
Tragedia en Walmart: reportan muerte de sospechoso de tiroteo en tienda y policía impacta al revelar informe del caso
- 3
"Estamos luchando, pero no se puede": la historia de María, migrante salvadoreña golpeada por las redadas en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50