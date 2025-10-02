¡Mala noticia! Viajar a EE. UU. será mucho más caro para los peruanos por nuevo costo de visa

A partir del primero de octubre, los peruanos que quieran obtener una visa de turismo o negocios para Estados Unidos enfrentarán un aumento considerable en el costo del trámite. Esta medida ha generado preocupación en Lima y otras ciudades, donde muchos ciudadanos planean viajes por vacaciones, estudios o negocios.

El incremento se da en el marco de una política estadounidense para reducir la migración irregular y asegurar que los solicitantes tengan recursos económicos suficientes para su estancia temporal. La noticia causó largas filas y prisas en la embajada de EE.UU. en Perú, donde muchos intentaron adelantar sus citas antes del cambio.

Impacto directo en las familias y viajeros peruanos

El aumento en la tarifa afecta de manera significativa a las familias peruanas que buscan viajar a Estados Unidos, quienes ahora deberán destinar un mayor presupuesto solo para obtener la visa de turismo o negocios, con un nuevo costo de 435 dólares. Esto puede provocar que muchos posterguen sus planes, afectando incluso programas de intercambio estudiantil o viajes de trabajo.

Desde la embajada estadounidense en Lima aclararon que quienes ya pagaron la tarifa anterior de 185 dólares y cuentan con citas confirmadas no tendrán que pagar la suma mayor. Sin embargo, el cambio será obligatorio para todas las nuevas solicitudes hechas desde octubre, lo que genera incertidumbre y descontento entre los peruanos interesados.

Razones detrás del aumento y consecuencias

El gobierno de Estados Unidos implementó este aumento como parte de la "tarifa de integridad", que busca controlar la migración irregular y mejorar la recaudación fiscal relacionada con los procesos migratorios. La intención es asegurar que quienes soliciten la visa puedan costear legalmente su estadía temporal.

En Perú, esta medida responde a preocupaciones sobre el uso indebido de las visas B1 y B2, ya que en años anteriores varios viajeros han prolongado su permanencia más allá del tiempo autorizado. Por eso, el nuevo costo funciona como un filtro económico para desalentar esta práctica y fomentar una migración más ordenada.