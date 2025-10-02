Reembolso garantizado: recibe 1,700 dólares en octubre cumpliendo este trámite

Todos los residentes de Alaska que completaron el trámite correspondiente recibirán un pago de 1,700 dólares en octubre de 2025. Este beneficio anual, conocido como cheque de estímulo, surge del reparto de ganancias del petróleo y gas para apoyar económicamente a las familias del estado.

Este pago no es un bono extra ni un ingreso regular: se trata de un reembolso que busca redistribuir parte de los ingresos estatales provenientes de los recursos naturales. La entrega del dinero refuerza la estabilidad financiera de las familias al inicio del último trimestre del año y ayuda a cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos y educación.

Residentes elegibles del PFD podrán consultar su pago en línea y confirmar su depósito sin demoras.

Requisitos para acceder al pago

Para ser beneficiario, es indispensable:

Haber residido en Alaska durante todo 2024 y tener intención de permanencia indefinida.

No tener antecedentes penales que descalifiquen la solicitud.

Haber completado la inscripción entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.

Cerca de 600,000 residentes cumplirán con los criterios y recibirán este reembolso, un alivio financiero clave frente al aumento de gastos cotidianos.

Cómo consultar tu estado y garantizar el depósito

Los beneficiarios pueden verificar el estado de su solicitud en la plataforma digital del Fondo Permanente. Allí se indicará si la solicitud está marcada como "Elegible – No pagado" o ya procesada, y se podrán confirmar los datos bancarios para asegurar que el depósito se realice sin retrasos.

Toda la información oficial sobre el programa, incluyendo pagos, fechas y requisitos, está disponible en pfd.alaska.gov. Los residentes que no aplicaron este año podrán prepararse para el próximo ciclo.