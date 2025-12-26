ALERTA inmigrantes: EE.UU. endurece el control y exige estos requisitos para extender la visa de turista

Estados Unidos mantiene vigente un mecanismo legal para que los turistas prolonguen su estadía sin caer en irregularidades migratorias, una alternativa clave para quienes necesitan permanecer más tiempo por motivos justificados. La opción está dirigida a visitantes con visa B-1/B-2 y es administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La ampliación del permiso no es automática y debe solicitarse antes de que venza el plazo autorizado, el cual figura en el registro de ingreso I-94. El organismo migratorio evalúa cada caso de forma individual y puede aceptar o rechazar la petición según la documentación presentada y el historial del viajero.

Extender la visa de turista es posible si cumples los requisitos.

Qué implica pedir una extensión de estadía

Solicitar más tiempo en el país permite evitar sanciones, mantener el estatus legal y no afectar futuros ingresos a EE.UU. Sin embargo, USCIS aclara que el trámite exige cumplir condiciones estrictas y demostrar que el visitante sigue siendo un turista temporal, sin intención de trabajar ni de residir de manera permanente.

Requisitos clave para extender la visa de turista

Para iniciar el proceso, el solicitante debe:

Haber ingresado legalmente y conservar un estatus válido.

Presentar el Formulario I-539 (y el I-539A si hay dependientes).

(y el I-539A si hay dependientes). Adjuntar copia del I-94 vigente y del pasaporte válido.

y del pasaporte válido. Justificar de forma clara el motivo de la extensión.

Demostrar solvencia económica para cubrir la estadía adicional.

para cubrir la estadía adicional. Acreditar intención de regresar al país de origen.

Abonar la tarifa correspondiente (en línea o por correo).

USCIS advierte que errores, omisiones o información falsa derivan en rechazos automáticos.

Cuándo y cómo presentar la solicitud

La recomendación oficial es iniciar el trámite al menos 45 días antes de la fecha de vencimiento del I-94. La solicitud puede enviarse en línea mediante la plataforma de USCIS o por correo postal. Si se presenta fuera de plazo, el antecedente negativo puede afectar futuras entradas al país.

Mientras la petición esté en evaluación y si se presentó a tiempo el solicitante mantiene estatus legal hasta recibir una decisión.

Visas que no pueden extender su estadía

No todos los visitantes son elegibles. USCIS excluye a titulares de visas como C, D, K, S, WT y WB, entre otras, así como a quienes violaron las condiciones de su admisión (por ejemplo, trabajar sin autorización).

Cuánto tiempo puede extenderse la estadía

El permiso inicial para turistas suele ser de hasta seis meses, definido por el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al ingreso. Si la extensión es aprobada, puede concederse un periodo adicional similar, aunque no existe un máximo garantizado: todo depende del análisis del caso.

Qué pasa si USCIS aprueba o rechaza la solicitud

Aprobación: el visitante puede permanecer legalmente hasta la nueva fecha autorizada.

el visitante puede permanecer legalmente hasta la nueva fecha autorizada. Rechazo: deberá salir del país de inmediato para evitar sanciones migratorias o restricciones futuras.

Por qué es clave seguir el proceso correcto

Cumplir con los pasos oficiales permite proteger el historial migratorio, evitar multas y conservar la posibilidad de volver a ingresar a EE.UU. USCIS recomienda consultar solo fuentes oficiales y desconfiar de intermediarios no autorizados.

La extensión de estadía es una herramienta legal, útil y válida, siempre que se solicite a tiempo y se respeten todas las condiciones establecidas.