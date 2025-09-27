- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético vs Real Madrid
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Es oficial: EE. UU. ya no permitirá renovar pasaportes presentados de esta manera
EE.UU. prohíbe renovar pasaportes vencidos en varios casos. Si tu documento cumple estas condiciones, deberás tramitar uno nuevo desde cero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que no todos los pasaportes vencidos pueden renovarse de manera automática. Existen reglas específicas que determinan cuándo se puede realizar una simple renovación y cuándo, en cambio, el ciudadano debe tramitar un pasaporte nuevo desde cero.
Casos en los que no es posible renovar
La normativa vigente indica que un pasaporte queda excluido de renovación si cumple alguna de estas condiciones:
- Fue emitido antes de que la persona cumpliera 16 años.
- Tiene más de 15 años desde su fecha de expedición.
- Está dañado, perdido o fue robado.
- Fue emitido con un nombre distinto y no se cuenta con la documentación legal que respalde el cambio.
Pasaportes estadounidenses vencidos no pueden renovarse automáticamente y requieren un trámite completo para obtener uno nuevo.
En todos estos escenarios, el titular debe completar el Formulario DS-11 y presentarse en una oficina autorizada para gestionar un pasaporte nuevo.
Cuándo sí puedes renovar un pasaporte vencido
El único caso permitido es cuando el documento expiró recientemente y fue emitido en los últimos 15 años. En esa situación, el trámite se hace mediante el Formulario DS-82, que puede enviarse por correo o a través del sistema de renovación en línea, que el Gobierno está habilitando progresivamente.
Quienes cumplan con los requisitos deben presentar: una foto reciente, el pasaporte anterior, el pago de la tarifa y, en caso de cambio de nombre, el documento legal que lo respalde. El proceso suele demorar entre 8 y 12 semanas.
Recomendaciones del Departamento de Estado
Las autoridades recomiendan iniciar la renovación con suficiente anticipación, ya que muchos países exigen que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia para permitir el ingreso de viajeros. Esto significa que incluso un pasaporte vigente podría no ser aceptado si está próximo a expirar.
Planificar con tiempo evita contratiempos en viajes internacionales y asegura que los ciudadanos estadounidenses puedan usar su documento sin restricciones al momento de abordar un vuelo o cruzar fronteras.
- 1
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
- 2
La mejor noticia para inmigrantes en EE. UU.: proyecto de ley crearía nueva VISA para este grupo y estos serían sus beneficios
- 3
Pésima noticia para inmigrantes en EE. UU.: a partir de esta fecha, Trump expulsará a nuevos grupos de latinoamericanos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50