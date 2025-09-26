¡Buena noticia para los migrantes! EE. UU. permitirá la entrada legal a extranjeros con este documento

En los últimos años, el tema migratorio en Estados Unidos ha estado marcado por medidas cada vez más estrictas, especialmente durante la gestión de Donald Trump. Sin embargo, no todo son limitaciones, ya que existe un documento poco conocido que abre la posibilidad de ingresar de manera legal al país sin necesidad de portar una visa, pasaporte ni Green Card.

Se trata de una credencial especial que permite a ciertos ciudadanos cruzar la frontera para realizar actividades específicas, como turismo, negocios o visitas familiares. Esta alternativa ha despertado gran interés porque agiliza el proceso de ingreso a zonas autorizadas de Estados Unidos, siempre bajo condiciones claras y limitadas.

¿Quiénes pueden entrar a Estados Unidos legalmente sin visa, ni pasaporte, ni Green Card?

El documento en cuestión es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también llamada "visa láser". Esta credencial es otorgada únicamente a ciudadanos mexicanos que cumplan con ciertos requisitos, entre ellos tener un pasaporte vigente y carecer de antecedentes penales. Su validez es de 10 años, lo que la convierte en una opción práctica para quienes necesitan viajar con frecuencia a la frontera norte.

El documento en cuestión es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también llamada "visa láser", la cual es otorgada únicamente a ciudadanos mexicanos que cumplan con ciertos requisitos.

Para obtener la visa láser, los solicitantes deben acudir a un consulado estadounidense en México, completar un formulario, asistir a una entrevista y someterse a la toma de huellas biométricas. Además, se exige demostrar vínculos sólidos con México, como empleo estable, estudios en curso o propiedades registradas.

¿Dónde se puede utilizar este documento que pocos conocen?

Aunque la visa láser facilita el ingreso a Estados Unidos, su uso está restringido únicamente a ciertas zonas fronterizas. Por ejemplo, en California se puede avanzar hasta 25 millas al norte de la frontera, lo que incluye la ciudad de San Diego. En Arizona, el límite se amplía hasta 75 millas, abarcando Tucson, mientras que en Nuevo México se permite llegar hasta Las Cruces.

Aunque la visa láser facilita el ingreso a Estados Unidos, su uso está restringido únicamente a ciertas zonas fronterizas.

En el caso de Texas, la cobertura es de 25 millas, lo que incluye ciudades como El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville. Es importante recalcar que este documento solo es válido para entradas terrestres o peatonales y no autoriza residir, trabajar ni estudiar en territorio estadounidense.