¿Sin elecciones en 2028? Gavin Newsom acusa a Donald Trump de manipular los comicios de mitad de período

En una entrevista reciente en The Late Show con Stephen Colbert, el gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una seria advertencia sobre el futuro de la democracia estadounidense. Expresó su preocupación de que las elecciones presidenciales de 2028 podrían no realizarse si no se detienen las crecientes acciones autoritarias atribuidas a la administración de Donald Trump. Newsom, considerado un posible candidato presidencial por el Partido Demócrata, denunció una supuesta manipulación de los comicios de mitad de período de 2026 y describió la situación política actual como una crisis de "código rojo" para la nación.

Además de señalar la influencia de Trump en la política electoral, Newsom denunció el uso de agentes federales y militares en ciudades estadounidenses, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que calificó como un ejército privado leal más al expresidente que a la Constitución. Su mensaje fue claro: la democracia estadounidense está bajo amenaza y se requiere una respuesta urgente para preservar las elecciones y el sistema democrático.

Manipulación electoral y autoritarismo en aumento

Durante su aparición en televisión, Newsom afirmó que el presidente Trump estaría intentando interferir en las elecciones legislativas de 2026 para asegurar una ventaja política. "Temo que no tengamos elecciones en 2028 a menos que reaccionemos a este código rojo", advirtió. Señaló el despliegue de fuerzas federales como una muestra del creciente autoritarismo, y denunció que el ICE funciona como una fuerza paramilitar que responde más a Trump que al país, lo que representa una grave amenaza para los derechos civiles y la transparencia electoral.

El gobernador resaltó que esta situación no solo afecta el proceso electoral, sino que también pone en riesgo las bases democráticas del país. Hizo un llamado a los ciudadanos para despertar ante estas irregularidades y proteger la integridad de las instituciones, insistiendo en que sin un compromiso firme, la democracia estadounidense podría sufrir un daño irreversible.

California, baluarte contra el retroceso democrático y la búsqueda de unidad

Frente a este escenario, Newsom destacó que California ha adoptado una postura firme contra la administración Trump, presentando más de 40 demandas legales para defender los derechos constitucionales y frenar las políticas que considera autoritarias. "Estamos resistiendo y ganando", afirmó, mostrando a su estado como un punto clave en la lucha por preservar la democracia.

Además, reconoció que el Partido Demócrata debe mejorar su comunicación y construir puentes con sectores republicanos, especialmente con jóvenes, para contrarrestar las estrategias del adversario político. Por ello, ha buscado abrir espacios de diálogo con figuras conservadoras, defendiendo que el país necesita reconstruir la unidad nacional y encontrar formas de convivir y avanzar juntos, evitando así una fractura irreversible en la sociedad estadounidense.