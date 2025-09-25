Tiroteo en oficina del ICE en Dallas deja dos migrantes muertos y un herido: los detalles del caso

La mañana del miércoles 24 de septiembre, la policía de Estados Unidos reportó un violento tiroteo en un centro de migrantes del ICE en Dallas, Texas. El ataque dejó dos migrantes fallecidos y otro gravemente herido, en un contexto marcado por las estrictas políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las víctimas fueron impactadas por los disparos mientras se encontraban en la zona de salida del edificio. El atacante, un francotirador, efectuó los disparos desde la azotea de un edificio cercano al centro del ICE.

Detalles sobre el atacante a oficina de ICE

Joshua Jahn, de 29 años, fue identificado por fuentes cercanas a la investigación como el presunto responsable el tiroteo en la instalación del ICE en Dallas, el cual dejó dos fallecidos y un herido. Según las autoridades, Jahn se suicidó luego de abrir fuego contra el centro.

Agentes federales inspeccionan el área tras el tiroteo en el centro del ICE en Dallas.

Residente de un suburbio de Dallas, Joshua contaba con antecedentes judiciales relacionados con un caso de distribución de marihuana ocurrido hace cerca de diez años. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó su fallecimiento y expresó su preocupación por el aumento de la violencia dirigida contra los agentes del ICE.

Motivo del ataque en ICE

Noem aseguró que las pruebas recopiladas tras el tiroteo en Dallas indican que Joshua Jahn estaba en "contra" de los agentes del ICE y de su labor, ya que el FBI encontró casquillos con la inscripción "ANTI-ICE" en tinta azul en la escena.

Joshua Jahn, presunto atacante, fue hallado muerto tras abrir fuego contra el centro del ICE en Dallas.

La secretaria explicó que el atacante no dirigió los disparos hacia un área específica del edificio, sino que abrió fuego de manera indiscriminada, dejando impactos de bala en toda la instalación con la aparente intención de herir a cualquiera que se encontrara dentro. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance responsabilizaron a sectores de la izquierda política por promover un clima de hostilidad hacia las autoridades migratorias, al que atribuyen este tipo de violencia.