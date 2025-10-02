Inmigrantes en EE. UU.: las 5 preguntas clave que podrían aparecer en tu examen de naturalización

Convertirse en ciudadano estadounidense requiere aprobar el examen de naturalización, un proceso que evalúa conocimientos sobre historia, gobierno y civismo. Prepararte con antelación es clave para superar la prueba sin inconvenientes. A continuación, te presentamos las cinco preguntas más comunes que podrían aparecer en el examen, basadas en las guías oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Estudia antes para tu examen de naturalización

Las 5 preguntas más frecuentes en el examen de ciudadanía

Para facilitar tu estudio, presentamos las preguntas divididas en una lista clara, con respuestas que te ayudarán a recordar la información esencial:

¿Cuál es la ley suprema del país?

Respuesta: La Constitución de los Estados Unidos.

¿Qué hace la Constitución?

Define el gobierno, protege derechos y establece leyes.

Nombre a uno de los senadores actuales de tu estado.

Respuesta: Depende del estado del solicitante; el USCIS acepta el nombre actual.

Menciona una rama del gobierno.

Respuesta: Legislativa, Ejecutiva o Judicial.

¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas?

Respuesta: El Presidente de los Estados Unidos.

Es importante que los aspirantes a la ciudadanía no solo memoricen las respuestas, sino que comprendan el contexto de cada pregunta. Esto les permitirá responder con seguridad durante la entrevista y demostrar un conocimiento sólido sobre la historia, el gobierno y los derechos de los ciudadanos estadounidenses, lo que aumenta significativamente las probabilidades de aprobar el examen.

Consejos prácticos para aprobar el examen de naturalización

Repasa constantemente las preguntas y respuestas oficiales del USCIS.

Utiliza aplicaciones móviles y materiales de estudio oficiales.

Practica con simulacros de examen para ganar confianza.

Conoce las fechas y requisitos para presentar la prueba en tu estado.

Mantén actualizados tus documentos y verifica tu elegibilidad antes de la cita.

Prepararte con anticipación, estudiar de forma constante y practicar con ejemplos reales es la mejor manera de garantizar el éxito en tu examen de naturalización. Recuerda que el proceso de ciudadanía también incluye entrevistas y revisión de antecedentes, por lo que es fundamental cumplir con todos los requisitos administrativos.