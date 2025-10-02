Inmigrantes en EE. UU.: las 5 preguntas clave que podrían aparecer en tu examen de naturalización

0
Conoce las 5 preguntas más frecuentes del examen de ciudadanía estadounidense y prepárate correctamente para aprobar la naturalización.

Dara Rojas
Preguntas clave para aprobar la ciudadanía
Preguntas clave para aprobar la ciudadanía | Fuente: EFE
Convertirse en ciudadano estadounidense requiere aprobar el examen de naturalización, un proceso que evalúa conocimientos sobre historia, gobierno y civismo. Prepararte con antelación es clave para superar la prueba sin inconvenientes. A continuación, te presentamos las cinco preguntas más comunes que podrían aparecer en el examen, basadas en las guías oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Examen de naturalización

Estudia antes para tu examen de naturalización

Las 5 preguntas más frecuentes en el examen de ciudadanía

Para facilitar tu estudio, presentamos las preguntas divididas en una lista clara, con respuestas que te ayudarán a recordar la información esencial:

    1. ¿Cuál es la ley suprema del país?
    2. Respuesta: La Constitución de los Estados Unidos.
    3. ¿Qué hace la Constitución?
    4. Define el gobierno, protege derechos y establece leyes.
    5. Nombre a uno de los senadores actuales de tu estado.
    6. Respuesta: Depende del estado del solicitante; el USCIS acepta el nombre actual.
    7. Menciona una rama del gobierno.
    8. Respuesta: Legislativa, Ejecutiva o Judicial.
    9. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas?
    10. Respuesta: El Presidente de los Estados Unidos.

Es importante que los aspirantes a la ciudadanía no solo memoricen las respuestas, sino que comprendan el contexto de cada pregunta. Esto les permitirá responder con seguridad durante la entrevista y demostrar un conocimiento sólido sobre la historia, el gobierno y los derechos de los ciudadanos estadounidenses, lo que aumenta significativamente las probabilidades de aprobar el examen.

Consejos prácticos para aprobar el examen de naturalización

  • Repasa constantemente las preguntas y respuestas oficiales del USCIS.
  • Utiliza aplicaciones móviles y materiales de estudio oficiales.
  • Practica con simulacros de examen para ganar confianza.
  • Conoce las fechas y requisitos para presentar la prueba en tu estado.
  • Mantén actualizados tus documentos y verifica tu elegibilidad antes de la cita.

Prepararte con anticipación, estudiar de forma constante y practicar con ejemplos reales es la mejor manera de garantizar el éxito en tu examen de naturalización. Recuerda que el proceso de ciudadanía también incluye entrevistas y revisión de antecedentes, por lo que es fundamental cumplir con todos los requisitos administrativos.

