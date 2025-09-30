- Hoy:
CBP activa nueva norma: cambios clave en el Formulario I-94 para extranjeros desde el 30 de septiembre
La CBP sube el costo del Formulario I-94 a US$30 para extranjeros en puertos terrestres desde el 30 de septiembre de 2025.
A partir del 30 de septiembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) implementará un aumento en la tarifa del Formulario I-94 para viajeros que ingresen a Estados Unidos por puertos terrestres. El costo total pasará de US$6 a US$30, incluyendo la nueva tarifa de US$24 establecida por la ley HR-1 (One Big Beautiful Bill), promulgada el 4 de julio por Donald Trump.
PUEDES VER: Gran noticia para inmigrantes: EE. UU. aceptará este nuevo documento para ingresar legalmente sin visa ni pasaporte
La medida no afectará a los viajeros que lleguen por puertos aéreos o marítimos, ya que en estos casos no es obligatorio presentar el formulario. La CBP recomienda a los extranjeros consultar su situación antes de ingresar al país para evitar confusiones.
Formulario I-94
¿Quiénes necesitan el Formulario I-94?
El Formulario I-94 es obligatorio para la mayoría de los extranjeros que visitan Estados Unidos, con excepciones que incluyen:
- Ciudadanos estadounidenses
- Residentes legales que regresan
- Extranjeros con visas de inmigrante
- La mayoría de ciudadanos canadienses en tránsito o visita
El documento registra electrónicamente las fechas de llegada y salida de los viajeros. Quienes necesiten una copia física pueden imprimirla desde el sitio web oficial de la CBP o mediante la aplicación CBP GO usando la opción "Obtener el I-94 más reciente".
Otros aumentos: ESTA y EVUS
Además del I-94, la autorización ESTA para viajeros del Programa de Exención de Visa (VWP) también aumentará. La tarifa pasará de US$21 a US$40, aplicable a quienes soliciten la autorización por aire, mar o tierra.
Para los ciudadanos chinos con visa B1/B2, el Sistema EVUS exigirá un pago mínimo de US$30 al actualizar su información personal y de viaje, según las modificaciones introducidas por HR-1.
Información clave para viajeros
Los expertos recomiendan actualizar todos los datos y verificar los requisitos de pago antes de planificar viajes. Las nuevas tarifas buscan modernizar y financiar los sistemas electrónicos de la CBP, pero pueden generar retrasos si los viajeros no cumplen con la actualización de sus formularios.
