Atención, inmigrantes: 3 requisitos clave que debes cumplir hoy para obtener la ciudadanía estadounidense

Convertirse en ciudadano estadounidense es un proceso que va más allá de tiempo de residencia. Para los inmigrantes, cumplir ciertos requisitos básicos es imprescindible para poder aplicar y obtener los beneficios legales que ofrece la ciudadanía. Además de garantizar tu derecho a vivir y trabajar en el país sin restricciones, la ciudadanía abre la puerta al voto y a oportunidades laborales en el gobierno.

3 requisitos fundamentales para solicitar la ciudadanía

Si quieres avanzar con tu solicitud, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) exige que cumplas con tres criterios esenciales:

Tener al menos 18 años de edad.

Saber leer, escribir y hablar inglés básico (dependiendo de tu edad).

Mantener una buena conducta moral durante tu período de residencia.

Estos requisitos buscan asegurar que los solicitantes estén integrados en la sociedad y puedan participar activamente en la vida cívica del país.

Beneficios de obtener la ciudadanía estadounidense

Convertirse en ciudadano ofrece múltiples ventajas: derecho a voto en elecciones federales, protección legal frente a deportación, acceso a empleos públicos y beneficios federales exclusivos. También facilita la reunificación familiar y garantiza una participación plena en la sociedad estadounidense.

Para poder aplicar, generalmente se requiere haber sido residente permanente (poseedor de Green Card) por al menos cinco años. Este plazo se reduce a tres años para quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, siempre y cuando cumplan con requisitos de residencia y conducta durante ese período.

Dominar estos requisitos y preparar correctamente la documentación te permitirá iniciar el proceso de naturalización con seguridad y aumentar tus probabilidades de éxito. Recuerda que cumplir con las condiciones del USCIS es la base para obtener todos los beneficios legales y sociales de la ciudadanía estadounidense.