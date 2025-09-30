- Hoy:
Visa a Estados Unidos sube a más de 400 dólares: conoce AQUÍ el aumento que aplicará desde el 1 de octubre
A partir del 1 de octubre, los peruanos deberán pagar más de 400 USD por visas para EE. UU., incluyendo turistas, estudiantes y negocios.
A partir del 1 de octubre de 2025, los ciudadanos peruanos que busquen viajar a Estados Unidos por turismo, negocios o estudios enfrentarán un aumento significativo en el precio de sus visas. La tarifa estándar de 185 dólares se incrementará a 435 dólares debido a la implementación de una "tarifa de integridad" de 250 dólares, establecida por la reciente legislación One Big Beautiful Bill, destinada a fortalecer la seguridad fronteriza y reducir estadías vencidas.
PUEDES VER: CBP activa nueva norma: cambios clave en el Formulario I-94 para extranjeros desde el 30 de septiembre
Nuevos costos según tipo de visa
Los distintos tipos de visas tienen tarifas adicionales que se suman a la nueva tarifa de integridad. Entre los principales costos se incluyen:
- Visa de turista o negocios (B-1/B-2): 435 USD
- Visa de estudiante (SEVIS): 350 USD
- Visitantes de intercambio (SEVIS): 220 USD
- Visas de trabajo o intercambio cultural (H, L, O, P, Q, R): 205 USD
- Visa para inversionistas (Clase E): 315 USD
- Visa para prometidos o cónyuges (K): 265 USD
Estos montos reflejan un incremento que más que duplica el costo habitual, afectando a turistas, empresarios y estudiantes que aún no hayan tramitado su visa.
La “tarifa de integridad” eleva el costo de la visa para peruanos
Renovaciones y exoneración de entrevistas consulares
La Embajada de Estados Unidos en Perú estableció que, a partir del 2 de septiembre de 2025, ciertos solicitantes podrán exonerarse de la entrevista presencial. Esta medida aplica a:
- Renovaciones de visa B-1/B-2 realizadas hasta 12 meses después del vencimiento
- Solicitantes mayores de 18 años cuya última visa haya tenido validez completa
La exoneración está sujeta a la evaluación de los oficiales consulares, quienes podrán solicitar una entrevista si lo consideran necesario. Adicionalmente, menores de 14 años y mayores de 79 deberán cumplir con entrevistas presenciales obligatorias para todas las solicitudes nuevas.
