¡Atención! Estados Unidos restringe viajes: quiénes necesitarán visa para ingresar a determinados países

Aunque el pasaporte de EE. UU. es poderoso, viajar a ciertos países requiere visa previa. Conoce cuáles y cómo planificar tu viaje.

Dara Rojas
Países exigen visa a ciudadanos estadounidenses
El pasaporte estadounidense es reconocido como uno de los más influyentes del mundo, pero no abre puertas automáticamente a todos los destinos. Algunos países imponen restricciones estrictas y exigen que sus visitantes obtengan una visa antes de ingresar, independientemente del motivo de su viaje. Esto genera costos adicionales, trámites burocráticos y la necesidad de organizar el viaje con antelación.

Visa

El pasaporte de EE.UU. no garantiza entrada libre a todos los destinos.

Países donde la visa es obligatoria para ciudadanos estadounidenses

Según la última actualización de Passport Index, al menos nueve países requieren visa obligatoria para titulares del pasaporte estadounidense:

  • Afganistán
  • Argelia
  • Cuba
  • Irán
  • Corea del Norte
  • Rusia
  • Siria
  • Turkmenistán
  • Venezuela

Además, los viajeros deben considerar que cada país tiene requisitos específicos adicionales: algunos exigen seguros de viaje obligatorios, pruebas de fondos económicos suficientes o cartas de invitación. No cumplir con estas exigencias puede derivar en la negación de entrada, incluso si la visa fue aprobada previamente, por lo que planificar con antelación y revisar todos los requisitos oficiales es fundamental para evitar contratiempos.

Qué considerar antes de viajar

Para quienes planeen visitar estos países, es crucial anticiparse a los tiempos de aprobación, que en algunos casos pueden tardar semanas o incluso meses. Destinos como Irán, Rusia o Corea del Norte requieren documentación adicional, entrevistas y procedimientos más estrictos.

La recomendación oficial del Departamento de Estado de EE. UU. es revisar siempre las alertas de viaje y los requisitos de entrada, y registrarse en el programa STEP para recibir notificaciones de seguridad durante el viaje. Planificar con tiempo es clave para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro.

