- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Atención, latinos que viajan a EE. UU.: así deben declarar sus dólares para evitar problemas legales
Descubre cómo declarar dinero en efectivo o cheques antes de ingresar a Estados Unidos para evitar multas y sanciones legales.
Si planeas viajar a Estados Unidos, es fundamental cumplir con las normas sobre transporte de dinero. Las autoridades exigen declarar cualquier monto igual o superior a 10.000 dólares, ya sea en efectivo o combinado con instrumentos financieros. Ignorar este requisito puede derivar en confiscaciones y sanciones severas, incluyendo prisión.
PUEDES VER: Alerta alimentaria en EE. UU.: la FDA halla radiación en especias tras retiro masivo de camarones
El formulario FinCEN 105 es obligatorio para transportes mayores a $10,000
Instrumentos financieros sujetos a declaración
Los viajeros deben tener en cuenta que la normativa no solo aplica al efectivo, sino a varios instrumentos:
- Moneda en efectivo, en dólares o divisas extranjeras.
- Cheques de viajero y personales, comerciales o bancarios.
- Bonos, acciones u otros valores transferibles al instante.
- Documentos incompletos, como pagarés o giros postales con firma pero sin beneficiario especificado.
Para cumplir con la ley, cada pasajero debe llenar el Formulario FinCEN 105 ("Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios") al menos tres días antes del viaje, imprimirlo y presentarlo vía CBP One al momento de ingresar o salir del país.
Consecuencias por no declarar
Transportar dinero o instrumentos financieros sin declararlos puede traer sanciones graves: confiscación de fondos, multas y hasta diez años de prisión. Las autoridades están facultadas para investigar cualquier intento de omisión. Además, al entrar a EE. UU., es obligatorio completar la Declaración Aduanera (Formulario 6059B), incluso si el dinero transportado está por debajo del límite. Cumplir con ambos formularios garantiza un ingreso seguro y evita problemas legales durante el viaje.
Además, las autoridades recomiendan que los viajeros con grandes cantidades de dinero mantengan registros claros del origen de los fondos, como recibos bancarios o comprobantes de transferencia. Esto no solo facilita la verificación ante los agentes de la CBP, sino que también puede proteger al viajero en caso de inspecciones o cuestionamientos sobre la legalidad del dinero transportado. Cumplir con estas medidas ayuda a garantizar un ingreso seguro y sin contratiempos al país.
- 1
Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus
- 2
Adiós al sueño americano: 180 inmigrantes venezolanos son deportados desde EE. UU.
- 3
California revoca licencias de conducir a inmigrantes: por orden del gobierno, conductores perderán su registro en 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50