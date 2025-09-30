Atención, latinos que viajan a EE. UU.: así deben declarar sus dólares para evitar problemas legales

0
Dara Rojas
Declarar dinero al ingresar a EE. UU. evita sanciones y confiscaciones
Declarar dinero al ingresar a EE. UU. evita sanciones y confiscaciones | Composición: Líbero/ Dara Rojas
Si planeas viajar a Estados Unidos, es fundamental cumplir con las normas sobre transporte de dinero. Las autoridades exigen declarar cualquier monto igual o superior a 10.000 dólares, ya sea en efectivo o combinado con instrumentos financieros. Ignorar este requisito puede derivar en confiscaciones y sanciones severas, incluyendo prisión.

dólares

El formulario FinCEN 105 es obligatorio para transportes mayores a $10,000

Instrumentos financieros sujetos a declaración

Los viajeros deben tener en cuenta que la normativa no solo aplica al efectivo, sino a varios instrumentos:

  • Moneda en efectivo, en dólares o divisas extranjeras.
  • Cheques de viajero y personales, comerciales o bancarios.
  • Bonos, acciones u otros valores transferibles al instante.
  • Documentos incompletos, como pagarés o giros postales con firma pero sin beneficiario especificado.

Para cumplir con la ley, cada pasajero debe llenar el Formulario FinCEN 105 ("Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios") al menos tres días antes del viaje, imprimirlo y presentarlo vía CBP One al momento de ingresar o salir del país.

Consecuencias por no declarar

Transportar dinero o instrumentos financieros sin declararlos puede traer sanciones graves: confiscación de fondos, multas y hasta diez años de prisión. Las autoridades están facultadas para investigar cualquier intento de omisión. Además, al entrar a EE. UU., es obligatorio completar la Declaración Aduanera (Formulario 6059B), incluso si el dinero transportado está por debajo del límite. Cumplir con ambos formularios garantiza un ingreso seguro y evita problemas legales durante el viaje.

Además, las autoridades recomiendan que los viajeros con grandes cantidades de dinero mantengan registros claros del origen de los fondos, como recibos bancarios o comprobantes de transferencia. Esto no solo facilita la verificación ante los agentes de la CBP, sino que también puede proteger al viajero en caso de inspecciones o cuestionamientos sobre la legalidad del dinero transportado. Cumplir con estas medidas ayuda a garantizar un ingreso seguro y sin contratiempos al país.

