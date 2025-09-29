Muy mala noticia para inmigrantes: CBP aclara que un titular de Green Card no debe estar fuera de EE. UU. por este tiempo

Si eres titular de una Green Card, es fundamental que comprendas las reglas sobre los viajes internacionales para evitar sorpresas desagradables al regresar a Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha emitido aclaraciones importantes sobre los plazos de permanencia fuera del país para los residentes permanentes, quienes deben tomar medidas específicas si planean ausentarse por períodos prolongados.

CBP explica cuánto tiempo puede estar un titular de Green Card fuera de EE. UU. sin perder su estatus

Según la CBP, los residentes permanentes pueden salir de Estados Unidos y regresar en varias ocasiones. Sin embargo, hay un límite importante: si un titular de la Green Card permanece fuera del país por más de un año, su tarjeta podría perder validez para reingresar a los EE. UU.

Esto significa que, si planeas viajar por un largo período, es esencial que tomes las precauciones necesarias para evitar problemas a tu regreso.

¿Qué hacer si planeas estar fuera de EE. UU. por más de un año?

Si tu ausencia será mayor a 12 meses, necesitarás solicitar un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos. Este permiso es emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y te permite regresar al país sin necesidad de una visa adicional. Los permisos de reingreso suelen ser válidos por dos años, pero si permaneces fuera de EE. UU. más tiempo, es posible que se te niegue la entrada al regresar.

Excepciones y casos de emergencia: ¿Qué hacer si aún no tienes la Green Card?

En situaciones donde el residente permanente aún no ha recibido su Green Card, pero necesita viajar fuera de Estados Unidos, puede solicitar un permiso anticipado (advance parole). Este documento debe tramitarse antes de salir del país y permite a los solicitantes regresar sin problemas. En caso de que el residente se ausente por más de dos años, el permiso de reingreso ya no será válido y deberá solicitarse una visa de residente de retorno (SB-1) en la embajada o consulado de EE. UU.

La CBP subraya la importancia de planificar adecuadamente cualquier viaje fuera de Estados Unidos para evitar complicaciones legales. Cumplir con los plazos establecidos y tramitar los permisos correspondientes garantiza un regreso sin contratiempos. Si tienes dudas sobre los procedimientos y los plazos, asegúrate de obtener la información adecuada antes de viajar para no poner en riesgo tu estatus migratorio.