- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Alerta alimentaria en EE. UU.: la FDA halla radiación en especias tras retiro masivo de camarones
La FDA bloquea importaciones de clavos de olor de Indonesia por cesio-137; la medida se suma al retiro de millones de libras de camarones contaminados.
El hallazgo de radiación en alimentos importados genera nueva alerta sanitaria en Estados Unidos. Tras los retiros de camarones provenientes de Indonesia, la FDA detectó cesio-137 en clavos de olor de PT Natural Java Spice, elevando la preocupación sobre la seguridad alimentaria de productos importados.
PUEDES VER: CBP activa nueva norma: cambios clave en el Formulario I-94 para extranjeros desde el 30 de septiembre
Productos y empresas afectados
- Camarones empanizados de PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods)
- Clavos de olor de PT Natural Java Spice
- Tiendas y marcas involucradas en el retiro: Kroger y distribuidores mayoristas en todo el país
- Cantidad retirada: aproximadamente 440,000 libras de clavos y millones de libras de camarones este año
Clavos de olor bajo alerta por riesgo de cesio-137
Los productos detectados con cesio-137 no han sido vendidos al público, y la FDA asegura que los retiros buscan prevenir cualquier riesgo a la salud. Aunque los niveles detectados son bajos, la exposición prolongada podría incrementar la probabilidad de ciertos tipos de cáncer.
¿Qué es el cesio-137 y cómo afecta?
El cesio-137 es un isótopo radiactivo generado como subproducto de operaciones nucleares, pruebas de bombas y accidentes de reactores. Puede encontrarse en el medio ambiente en cantidades mínimas, pero niveles elevados en alimentos representan riesgo potencial de salud a largo plazo.
Posibles fuentes de contaminación
- Sitios industriales cercanos a las plantas procesadoras en Indonesia
- Chatarra contaminada o metal fundido
- Reciclaje de equipos médicos antiguos con cesio-137
- Contenedores y métodos de envío compartidos contaminados
La FDA y la CBP continúan con las investigaciones para determinar si existe un origen común entre los camarones y las especias contaminadas, aunque las plantas afectadas están a unas 500 millas de distancia.
Recomendaciones para consumidores
- No consumir camarones ni clavos de olor incluidos en las alertas
- Verificar los lotes retirados antes de comprar productos de importación
- Mantenerse atentos a nuevos comunicados de la FDA sobre alimentos importados de Indonesia
Fechas de alertas de retiro de camarones:
- 21 agosto 2025: Southwind Foods, LLC
- 22 agosto 2025: Beaver Street Fisheries, LLC
- 27 agosto 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Kroger
- 28 agosto 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Aqua Star
- 29 agosto 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación
- 19 septiembre 2025: AquaStar (USA) Corp – Ampliación
- 23 septiembre 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación
- 23 septiembre 2025: Lawrence Wholesale, LLC – Marca Kroger
Estas medidas reflejan la prioridad de las autoridades estadounidenses de proteger a los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria en el país.
- 1
Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus
- 2
Pésima noticia para inmigrantes en EE. UU.: a partir de esta fecha, Trump expulsará a nuevos grupos de latinoamericanos
- 3
CBP activa nueva norma: cambios clave en el Formulario I-94 para extranjeros desde el 30 de septiembre
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50