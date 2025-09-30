Alerta alimentaria en EE. UU.: la FDA halla radiación en especias tras retiro masivo de camarones

El hallazgo de radiación en alimentos importados genera nueva alerta sanitaria en Estados Unidos. Tras los retiros de camarones provenientes de Indonesia, la FDA detectó cesio-137 en clavos de olor de PT Natural Java Spice, elevando la preocupación sobre la seguridad alimentaria de productos importados.

Productos y empresas afectados

Camarones empanizados de PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods)

de PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) Clavos de olor de PT Natural Java Spice

de PT Natural Java Spice Tiendas y marcas involucradas en el retiro: Kroger y distribuidores mayoristas en todo el país

Cantidad retirada: aproximadamente 440,000 libras de clavos y millones de libras de camarones este año

Clavos de olor bajo alerta por riesgo de cesio-137

Los productos detectados con cesio-137 no han sido vendidos al público, y la FDA asegura que los retiros buscan prevenir cualquier riesgo a la salud. Aunque los niveles detectados son bajos, la exposición prolongada podría incrementar la probabilidad de ciertos tipos de cáncer.

¿Qué es el cesio-137 y cómo afecta?

El cesio-137 es un isótopo radiactivo generado como subproducto de operaciones nucleares, pruebas de bombas y accidentes de reactores. Puede encontrarse en el medio ambiente en cantidades mínimas, pero niveles elevados en alimentos representan riesgo potencial de salud a largo plazo.

Posibles fuentes de contaminación

Sitios industriales cercanos a las plantas procesadoras en Indonesia

Chatarra contaminada o metal fundido

Reciclaje de equipos médicos antiguos con cesio-137

Contenedores y métodos de envío compartidos contaminados

La FDA y la CBP continúan con las investigaciones para determinar si existe un origen común entre los camarones y las especias contaminadas, aunque las plantas afectadas están a unas 500 millas de distancia.

Recomendaciones para consumidores

No consumir camarones ni clavos de olor incluidos en las alertas

Verificar los lotes retirados antes de comprar productos de importación

Mantenerse atentos a nuevos comunicados de la FDA sobre alimentos importados de Indonesia

Fechas de alertas de retiro de camarones:

21 agosto 2025: Southwind Foods, LLC

22 agosto 2025: Beaver Street Fisheries, LLC

27 agosto 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Kroger

28 agosto 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Aqua Star

29 agosto 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación

19 septiembre 2025: AquaStar (USA) Corp – Ampliación

23 septiembre 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación

23 septiembre 2025: Lawrence Wholesale, LLC – Marca Kroger

Estas medidas reflejan la prioridad de las autoridades estadounidenses de proteger a los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria en el país.