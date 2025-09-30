0
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
Alerta alimentaria en EE. UU.: la FDA halla radiación en especias tras retiro masivo de camarones

La FDA bloquea importaciones de clavos de olor de Indonesia por cesio-137; la medida se suma al retiro de millones de libras de camarones contaminados.

Dara Rojas
Especias retiradas del mercado por posible contaminación radiactiva
Especias retiradas del mercado por posible contaminación radiactiva | Fuente: EFE
El hallazgo de radiación en alimentos importados genera nueva alerta sanitaria en Estados Unidos. Tras los retiros de camarones provenientes de Indonesia, la FDA detectó cesio-137 en clavos de olor de PT Natural Java Spice, elevando la preocupación sobre la seguridad alimentaria de productos importados.

Aumento de tarifas para el Formulario I-94 y otras autorizaciones de viaje

Productos y empresas afectados

  • Camarones empanizados de PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods)
  • Clavos de olor de PT Natural Java Spice
  • Tiendas y marcas involucradas en el retiro: Kroger y distribuidores mayoristas en todo el país
  • Cantidad retirada: aproximadamente 440,000 libras de clavos y millones de libras de camarones este año
Cesio-137

Clavos de olor bajo alerta por riesgo de cesio-137

Los productos detectados con cesio-137 no han sido vendidos al público, y la FDA asegura que los retiros buscan prevenir cualquier riesgo a la salud. Aunque los niveles detectados son bajos, la exposición prolongada podría incrementar la probabilidad de ciertos tipos de cáncer.

¿Qué es el cesio-137 y cómo afecta?

El cesio-137 es un isótopo radiactivo generado como subproducto de operaciones nucleares, pruebas de bombas y accidentes de reactores. Puede encontrarse en el medio ambiente en cantidades mínimas, pero niveles elevados en alimentos representan riesgo potencial de salud a largo plazo.

Posibles fuentes de contaminación

  • Sitios industriales cercanos a las plantas procesadoras en Indonesia
  • Chatarra contaminada o metal fundido
  • Reciclaje de equipos médicos antiguos con cesio-137
  • Contenedores y métodos de envío compartidos contaminados

La FDA y la CBP continúan con las investigaciones para determinar si existe un origen común entre los camarones y las especias contaminadas, aunque las plantas afectadas están a unas 500 millas de distancia.

Recomendaciones para consumidores

  • No consumir camarones ni clavos de olor incluidos en las alertas
  • Verificar los lotes retirados antes de comprar productos de importación
  • Mantenerse atentos a nuevos comunicados de la FDA sobre alimentos importados de Indonesia

Fechas de alertas de retiro de camarones:

  • 21 agosto 2025: Southwind Foods, LLC
  • 22 agosto 2025: Beaver Street Fisheries, LLC
  • 27 agosto 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Kroger
  • 28 agosto 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Aqua Star
  • 29 agosto 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación
  • 19 septiembre 2025: AquaStar (USA) Corp – Ampliación
  • 23 septiembre 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación
  • 23 septiembre 2025: Lawrence Wholesale, LLC – Marca Kroger

Estas medidas reflejan la prioridad de las autoridades estadounidenses de proteger a los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria en el país.

