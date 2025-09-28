¡Revisa tu cocina!: suspenden de inmediato famoso condimento por riesgo de falla renal en Estados Unidos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta nacional tras ordenar la suspensión inmediata de un condimento muy usado en la cocina: la canela molida Wise Wife. La decisión se tomó luego de que pruebas de laboratorio detectaran niveles peligrosamente altos de plomo en varios lotes distribuidos entre febrero de 2024 y junio de 2025. Aunque hasta el momento no se han reportado intoxicaciones, las autoridades buscan prevenir consecuencias graves para la salud pública.

Retiro de canela contaminada evita intoxicación por plomo.

La empresa distribuidora, SLR Food Distribution, confirmó que el producto ya no está a la venta en supermercados, pero advirtió que aún podría estar en los hogares de miles de consumidores. Por ello, instó a revisar las alacenas y suspender inmediatamente su uso. El retiro aplica principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Ohio, Minnesota, Maryland y Oklahoma, aunque no se descarta que algunos lotes hayan llegado a otros puntos del país a través de cadenas de distribución secundaria.

¿Cómo identificar el producto retirado?

La FDA precisó que el lote afectado corresponde a la canela molida Wise Wife en frascos de 1.76 onzas (50 g), envasados en plástico transparente con tapa negra. El código de producto universal (UPC) es 0 688474 302853, información clave para reconocerlo. La recomendación es no consumirlo, devolverlo en el punto de venta y solicitar el reembolso correspondiente.

El riesgo principal radica en que la exposición al plomo puede generar daños neurológicos y físicos tanto en niños como en adultos. En menores, el metal pesado está asociado a retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje y afectaciones neurológicas irreversibles. En personas adultas, se relaciona con hipertensión, deterioro cognitivo progresivo y, en casos de consumo prolongado, incluso con falla renal.

Riesgos para la salud y recomendaciones

La FDA advirtió que no existe un nivel seguro de plomo en el organismo, y que los efectos dependen de la edad, el peso y el tiempo de exposición. Por ello, quienes hayan consumido el producto de forma frecuente deben consultar de inmediato con un médico. También se recomienda realizar controles preventivos en niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes.

La compañía habilitó la línea directa 516-437-3782 para que los clientes puedan aclarar dudas o recibir instrucciones adicionales sobre la devolución. Además, la FDA reforzó que estos retiros forman parte de una política estricta de vigilancia sobre alimentos infantiles y condimentos, con el objetivo de reducir al mínimo la exposición a metales pesados en la dieta diaria.

El caso se suma a una serie de retiros recientes en EE.UU. por contaminación con plomo en papillas y otros productos de consumo masivo. Las autoridades recalcan que la prevención depende también de la atención ciudadana: revisar las etiquetas, estar atentos a comunicados oficiales y no minimizar los riesgos es clave para proteger la salud familiar.