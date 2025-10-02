- Hoy:
Cierre del Gobierno en Estados Unidos: esto ocurrirá con los turnos de visas, según la Embajada
La embajada de EE. UU. aclaró cómo afectará el shutdown a los turnos de visas y servicios consulares durante el cierre gubernamental.
La embajada de Estados Unidos en Argentina informó que, a raíz del cierre parcial del gobierno estadounidense, los servicios de visas podrían sufrir demoras. Señalaron que sus canales de comunicación, incluidas redes sociales, podrían no actualizarse con regularidad, pero que los trámites esenciales se mantendrán "en la medida que la situación lo permita". Recomendaron a los ciudadanos consultar travel.state.gov para información oficial sobre servicios consulares y cambios en los horarios de atención.
Este shutdown marca el primer cierre del gobierno desde 2018 y se produjo luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para financiar temporalmente las agencias federales. Las funciones críticas para la seguridad nacional continuarán operando, aunque aproximadamente 750.000 empleados no recibirán su salario hasta que se aprueben nuevos fondos.
Los servicios consulares seguirán operando solo de manera limitada
Impacto en visas y trámites
Durante el cierre, ciertos servicios federales, como préstamos para pequeñas empresas, oficinas administrativas y parques nacionales, quedarán suspendidos. Los turnos para visas en embajadas y consulados podrían verse afectados dependiendo de la disponibilidad de personal, aunque se priorizarán casos de emergencia y citas programadas para trámites esenciales.
La embajada reiteró que los ciudadanos deben mantenerse informados a través de los canales oficiales y planificar con anticipación cualquier trámite de visas o documentación consular que requiera atención inmediata.
