Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar este jueves 25 de septiembre un acuerdo que permitirá la venta de TikTok, una plataforma de origen chino, a un consorcio de inversionistas estadounidenses.

Esta sorpresiva información fue confirmada por dos altos funcionarios de la Casa Blanca en declaraciones a NBC News. Esta transacción busca abordar las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la aplicación, que ha sido objeto de escrutinio por su vinculación con el gobierno chino. AQUÍ más detalles y cómo podría favorecer la próxima acción del republicano.

Recientemente, 'Telemundo' y otros medios resaltaron que, desde hace unos días, los miembros de la administración de Donald Trump indicaron que se estaba cerca de alcanzar un acuerdo entre los representantes de China y Estados Unidos, esto con respecto a la red social internacional.

Este 14 de septiembre, un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó a NBC News que, tras la implementación del acuerdo, las operaciones de TikTok en territorio estadounidense serían administradas por una nueva empresa conjunta.

Según señaló, ByteDance, la compañía matriz de TikTok con sede en China, poseerá menos del 20% de las acciones de esta nueva entidad. Por su parte, TikTok, no brindó ninguna respuesta inmediata a la solicitud de comentarios.

Cabe precisar que estructura se alinea con una ley bipartidista aprobada el año pasado, la cual tenía en mente prohibir TikTok si no se concretaba su venta a propietarios estadounidenses en el presente año. Asimismo, es bueno recordar que la aplicación había sido suspendida brevemente en Estados Unidos en enero, justo un día antes de que Trump asumiera su segundo mandato. ¿Qué pasará ahora?

¿Qué acciones también podría tomar Donald Trump frente a la situación con TikTok?

Por otro lado, es importante conocer que esta aplicación es disponible en la nación americana luego que Trump asegurara que no aplicaría las sanciones contra TikTok que correspondían por ley y revelara su intención de llegar a un acuerdo con China para la venta de la app a EE. UU.

En tanto, vale añadir que el republicano ha ampliado el plazo con la finalidad de que se evite la prohibición varias veces este año. Incluso, un funcionario de la Casa Blanca señaló que él planea ampliar la pausa 120 días más de plazo antes que se cierre un posible acuerdo.