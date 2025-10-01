0
Estados Unidos repartirá esta fortuna a familias con un nuevo plan de cuentas bancarias

Las "Trump Accounts" ofrecerán 1.000 USD iniciales y aportes anuales de familiares y empleadores, para ahorrar hasta 45.000 USD por niño.

Dara Rojas
Cuentas Trump permitirán ahorrar hasta 45.000 dólares
Cuentas Trump permitirán ahorrar hasta 45.000 dólares | Composición: Líbero/ Dara Rojas
El Gobierno de Estados Unidos presentó las Trump Accounts, un nuevo programa que entrega cuentas bancarias a niños nacidos entre 2025 y 2028. Cada cuenta comienza con un depósito inicial de 1.000 dólares por parte del gobierno y está diseñada para fomentar el ahorro a largo plazo de los menores.

Trámites de visa y pasaporte ante posible cierre del gobierno

El programa contempla que los padres y empleadores puedan aportar fondos adicionales, los cuales se invierten en fondos ligados al S&P 500. El dinero permanece en la cuenta hasta que el niño cumpla 18 años, asegurando que los fondos se utilicen para educación, vivienda o proyectos personales futuros.

Donald Trump

Gobierno de EE.UU. impulsa ahorro familiar con aportes iniciales y contribuciones anuales.

¿Cómo se acumula el dinero y cuáles son ejemplos de aportes?

El esquema de la cuenta combina aportes del gobierno, familiares y empleadores:

  • Depósito inicial del gobierno: 1.000 USD
  • Aportes familiares: hasta 5.000 USD por año
  • Aportes de empleadores: hasta 2.500 USD por año sin impuestos

Según las estimaciones oficiales:

  • Solo aporte inicial: 5.800 USD a los 18 años
  • Aporte medio anual (2.500 USD): 154.800 USD a los 18 años
  • Aporte máximo anual (5.000 USD): 303.800 USD a los 18 años

Si se considera el rendimiento promedio del mercado, un niño nacido en 2026 podría superar 1 millón de dólares a los 28 años gracias a la inversión en fondos S&P 500.

Requisitos y condiciones de las cuentas

Para acceder a las Trump Accounts:

  • Niños nacidos entre 1 de enero de 2025 y 31 de diciembre de 2028 reciben el depósito inicial.
  • Menores de 18 años nacidos antes de 2025 pueden participar, pero sin el depósito inicial del gobierno.
  • Las cuentas deben activarse mediante inscripción familiar.

El dinero no puede retirarse antes de los 18 años y puede destinarse a educación, vivienda o proyectos personales, funcionando de manera similar a una cuenta IRA de ahorro a largo plazo.

