Estados Unidos repartirá esta fortuna a familias con un nuevo plan de cuentas bancarias

El Gobierno de Estados Unidos presentó las Trump Accounts, un nuevo programa que entrega cuentas bancarias a niños nacidos entre 2025 y 2028. Cada cuenta comienza con un depósito inicial de 1.000 dólares por parte del gobierno y está diseñada para fomentar el ahorro a largo plazo de los menores.

El programa contempla que los padres y empleadores puedan aportar fondos adicionales, los cuales se invierten en fondos ligados al S&P 500. El dinero permanece en la cuenta hasta que el niño cumpla 18 años, asegurando que los fondos se utilicen para educación, vivienda o proyectos personales futuros.

Gobierno de EE.UU. impulsa ahorro familiar con aportes iniciales y contribuciones anuales.

¿Cómo se acumula el dinero y cuáles son ejemplos de aportes?

El esquema de la cuenta combina aportes del gobierno, familiares y empleadores:

Depósito inicial del gobierno: 1.000 USD

1.000 USD Aportes familiares: hasta 5.000 USD por año

hasta 5.000 USD por año Aportes de empleadores: hasta 2.500 USD por año sin impuestos

Según las estimaciones oficiales:

Solo aporte inicial: 5.800 USD a los 18 años

Aporte medio anual (2.500 USD): 154.800 USD a los 18 años

Aporte máximo anual (5.000 USD): 303.800 USD a los 18 años

Si se considera el rendimiento promedio del mercado, un niño nacido en 2026 podría superar 1 millón de dólares a los 28 años gracias a la inversión en fondos S&P 500.

Requisitos y condiciones de las cuentas

Para acceder a las Trump Accounts:

Niños nacidos entre 1 de enero de 2025 y 31 de diciembre de 2028 reciben el depósito inicial.

reciben el depósito inicial. Menores de 18 años nacidos antes de 2025 pueden participar, pero sin el depósito inicial del gobierno.

Las cuentas deben activarse mediante inscripción familiar.

El dinero no puede retirarse antes de los 18 años y puede destinarse a educación, vivienda o proyectos personales, funcionando de manera similar a una cuenta IRA de ahorro a largo plazo.