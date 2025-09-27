- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Tragedia en Walmart: reportan muerte de sospechoso de tiroteo en tienda y policía impacta al revelar informe del caso
Un individuo sospechoso en un tiroteo sucedido en un Walmart de Bellmead, perdió la vida tras ser herido de bala, revelaron las autoridades en EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Policía de Bellmead, en EE. UU., ha compartido un informe en el que se reveló que, un individuo, sospechoso de haber disparado, perdió la vida debido a una herida de bala autoinfligida en una estación de servicio CEFCO ubicada en la I-35N en West, Texas. ¿Qué se sabe al respecto y qué tiene que ver Walmart? AQUÍ todo lo que se difundió.
PUEDES VER: Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
Walmart: sospechoso de tiroteo fallece y policía impacta al revelar informe del caso
En un primer momento, cabe resaltar que, 'Kwtx' y otros medios, además de las autoridades, confirmaron que este lamentable incidente se dio horas después de que las autoridades hallaran a una mujer con heridas de bala en el estacionamiento de un Walmart.
Por su parte, la policía de Bellmead se encargó de avisar de manera más clara sobre el tiroteo en el Walmart, situado en 1521 Interstate 35, poco después de las 11 p. m. del 25 de septiembre.
Se conoció que el hallazgo de la mujer con una herida de bala, llevó a las autoridades a actuar de inmediato. Los oficiales proporcionaron primeros auxilios y la trasladaron a un hospital cercano, donde su estado se reporta como estable.
Posteriormente, se informó a los investigadores que el sospechoso del ataque fue encontrado sin vida en la ciudad de West, con una herida de bala que aparentemente se causó a sí mismo.
¿Qué más se sabe sobre este caso?
Por otro lado, las autoridades policiales tomaron la decisión de no divulgar la identidad ni de la víctima ni del agresor involucrado en este hecho.
Asimismo, se informó que la indagación continúa en curso. Incluso, también se hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que posea información relevante se comunique con el Departamento de Policía de Bellmead al número 254-799-0251.
- 1
Tras salir de la cárcel Alligator Alcatraz, peruano arrestado en EE. UU. por vender ceviche, revela tortura y malos tratos
- 2
La mejor noticia para inmigrantes en EE. UU.: proyecto de ley crearía nueva VISA para este grupo y estos serían sus beneficios
- 3
Pésima noticia para inmigrantes en EE. UU.: a partir de esta fecha, Trump expulsará a nuevos grupos de latinoamericanos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50