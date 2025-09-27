Recientemente, el Departamento de Policía de Bellmead, en EE. UU., ha compartido un informe en el que se reveló que, un individuo, sospechoso de haber disparado, perdió la vida debido a una herida de bala autoinfligida en una estación de servicio CEFCO ubicada en la I-35N en West, Texas. ¿Qué se sabe al respecto y qué tiene que ver Walmart? AQUÍ todo lo que se difundió.

Walmart: sospechoso de tiroteo fallece y policía impacta al revelar informe del caso

En un primer momento, cabe resaltar que, 'Kwtx' y otros medios, además de las autoridades, confirmaron que este lamentable incidente se dio horas después de que las autoridades hallaran a una mujer con heridas de bala en el estacionamiento de un Walmart.

Por su parte, la policía de Bellmead se encargó de avisar de manera más clara sobre el tiroteo en el Walmart, situado en 1521 Interstate 35, poco después de las 11 p. m. del 25 de septiembre.

Se conoció que el hallazgo de la mujer con una herida de bala, llevó a las autoridades a actuar de inmediato. Los oficiales proporcionaron primeros auxilios y la trasladaron a un hospital cercano, donde su estado se reporta como estable.

Posteriormente, se informó a los investigadores que el sospechoso del ataque fue encontrado sin vida en la ciudad de West, con una herida de bala que aparentemente se causó a sí mismo.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Por otro lado, las autoridades policiales tomaron la decisión de no divulgar la identidad ni de la víctima ni del agresor involucrado en este hecho.

Asimismo, se informó que la indagación continúa en curso. Incluso, también se hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que posea información relevante se comunique con el Departamento de Policía de Bellmead al número 254-799-0251.