Reportan incidente en EE. UU. por camión Walmart: vehículo se estrella contra casa y revelan situación de los afectados
Autoridades internacionales informaron que, un camión semirremolque de Walmart, se estrelló hace poco contra una casa en EE. UU. ¿Hubo heridos? Esto se sabe.
Lamentable incidente. Recientemente, un camión semirremolque Walmart ha impactado contra una vivienda en Estados Unidos. Una mujer del condado de Colquitt, Georgia, sufrió una inesperada situación luego que este vehículo colisionara con su residencia. Hasta el momento, su identidad se encuentra en anonimato, pero se reveló que sobrevivió ante la acción que pudo terminar en tragedia.
PUEDES VER: Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
Incidente en EE. UU.: camión Walmart se estrella contra casa y revelan situación de los afectados
En un último informe de WALB, se reveló que la mujer no sufrió consecuencias mayores luego que el camión se estrellara con su domicilio. Por su parte, la Policía Estatal de Georgia se encuentra en plena investigación de este accidente.
EE. UU.: camión Walmart se estrella contra casa y revelan situación de los afectados.
Asimismo, según la agencia estatal de seguridad pública, el conductor del camión no es considerado responsable del incidente. Se reveló que el vehículo pesado circulaba por una carretera cuando una minivan emergió de una calle lateral, interponiéndose en su camino.
En este caso, se mencionó que el conductor de la minivan podría haber evitado la colisión si hubiera optado por ser embestido por el camión, pero que aquella acción podría haber tenido consecuencias trágicas si había niños a bordo. No obstante, al intentar esquivar el impacto, perdió el control y terminó saliéndose de la vía.
Por ello, el camión chocó contra una vivienda cercana, causando daños significativos, incluyendo un gran agujero en la pared exterior y destrozos en el interior, pero no se registró consecuencias humanas.
¿Qué pasará con la casa tras choque del camión Walmart?
En este contexto, se informó que, existe una posibilidad que, la casa afectada quede inhabitable por un tiempo, e incluso podría ser demolida si los daños son irreparables.
En tanto, el conductor de la minivan no quedó del todo bien legalmente, pues enfrenta cargos por no ceder el paso. Asimismo, sigue en investigación el caso y la presunta responsabilidad del chofer en relación con los daños ocasionados a la propiedad y al vehículo.
