Gran noticia, inmigrantes en EE. UU.: grupo de extranjeros podrá trabajar y quedarse hasta 3 años en el país sin tener visa
En Líbero, te revelamos qué inmigrantes no necesitan realizar la tramitación de este tipo de visa en Estados Unidos. ¿Por qué?
Aviso, importante para extranjeros: para laborar en Estados Unidos, es habitual que las autoridades soliciten a estas personas una visa que se ajuste a las habilidades y situaciones del solicitante. Sin embargo, con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un grupo de personas podrán acceder a una clasificación de no inmigrante.
Con ello, estos individuos podrán trabajar en el país americano sin tener que pasar por el extenso proceso consular asociado a la visa, como en los otros casos y no presentar complicaciones. En esta nota, los detalles.
EE. UU.: grupo de extranjeros podrá trabajar y quedarse hasta 3 años en el país sin tener visa
Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) compartió información relevante para los ciudadanos canadienses que residen fuera de Estados Unidos y es que, este grupo de extranjeros, no necesita solicitar una visa TN en un consulado estadounidense.
Asimismo, se reveló que este grupo de trabajadores podrá demostrar su elegibilidad al momento de solicitar su ingreso a la nación estadounidense, presentando la documentación requerida ante un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o durante las inspecciones previas al vuelo.
EE. UU.: grupo de extranjeros podrá trabajar y quedarse hasta 3 años en el país sin tener visa.
Entre los documentos necesarios, solo deben presentar los siguientes documentos, sin necesidad de la visa TN:
- Prueba de ciudadanía canadiense.
- Una carta del empleador que detalle el puesto, el propósito del empleo, la duración de la estadía y las calificaciones educativas.
- En ciertos casos, se puede requerir una evaluación de credenciales, sujeta a tarifas aplicables.
Es bueno destacar que, en algunas situaciones, el empleador tiene la opción de presentar la solicitud en nombre del solicitante.
¿Es posible trabajar hasta 3 años sin visa? Esto se sabe
Por otro lado, es importante saber que los profesionales que ingresan al país de Trump, bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pueden residir en el país con un estatus de no inmigrante TN por un periodo inicial de tres años. En tanto, según las autoridades, si se desea continuar en el país más allá de este tiempo sin salir, es necesario solicitar una extensión de estadía.
Otra opción para prolongar la estadía se puede llevar a cabo si se logra salir del país antes de que finalice el estatus legal y volver a solicitar la admisión en un puerto de entrada autorizado, según lo indicado por USCIS.
