- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
PELIGRO para venezolanos en EE. UU.: sigue estos pasos para proteger tu estatus y evitar la deportación
TPS finaliza y venezolanos pierden protección; descubre cómo solicitar asilo y evitar deportación en Estados Unidos.
Desde el 7 de noviembre de 2025, los ciudadanos venezolanos amparados por el TPS pierden la protección frente a la deportación y el permiso de trabajo. Esto afecta a quienes se registraron en la última extensión del programa en 2023. La medida fue confirmada por la Corte Suprema de EE. UU., que avaló la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de finalizar el estatus temporal.
El asilo se presenta como la vía principal para evitar la deportación.
Asilo: tu alternativa principal
El asilo sigue siendo la vía legal más efectiva para quienes temen persecución en Venezuela por motivos políticos, religiosos, de nacionalidad o pertenencia a un grupo social. El proceso requiere estar físicamente en EE. UU. y completar el formulario I-589, preferiblemente dentro del primer año de ingreso. Quienes tenían TPS pueden justificar solicitudes tardías, ya que el programa se considera una “circunstancia extraordinaria”.
Existen dos modalidades:
- Afirmativo: para quienes aún no enfrentan un proceso de deportación y presentan su caso ante USCIS.
- Defensivo: para quienes ya están en procedimientos de expulsión y deben defender su permanencia ante un juez migratorio.
El asilo también permite incluir al cónyuge e hijos menores de 21 años. Si se aprueba, después de un año se puede solicitar la residencia permanente (I-485).
Recomendaciones clave
- Mantén copias de todos los formularios, notificaciones y documentos actualizados (licencia de conducir, seguros, etc.).
- Cumple con todas las reglas migratorias mientras tu solicitud está en trámite.
- Consulta con abogados especializados para evaluar cada caso individualmente y explorar alternativas legales.
Impacto y situación actual
El fin del TPS deja a miles de venezolanos vulnerables a detenciones y pérdida de beneficios laborales y sociales, como permisos de trabajo y licencias. Aunque hay litigios en curso que buscan revertir la medida, expertos advierten que estos podrían tardar años.
Según el abogado Jesús Reyes, quienes ya tienen solicitudes en curso familiares, residencia o asilo seguirán protegidos, pero es crucial actuar rápido y contar con asesoría profesional.
- 1
ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
- 2
ALERTA en Walmart de Auburn: reportan ARRESTO de mujer acusada de robar artículos en tienda y venderlos en casa de empeños
- 3
ALERTA trabajadores extranjeros en EE. UU.: Cambios en la visa H-4 amenazan el empleo de los cónyuges
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50