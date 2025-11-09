PELIGRO para venezolanos en EE. UU.: sigue estos pasos para proteger tu estatus y evitar la deportación

Desde el 7 de noviembre de 2025, los ciudadanos venezolanos amparados por el TPS pierden la protección frente a la deportación y el permiso de trabajo. Esto afecta a quienes se registraron en la última extensión del programa en 2023. La medida fue confirmada por la Corte Suprema de EE. UU., que avaló la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de finalizar el estatus temporal.

El asilo se presenta como la vía principal para evitar la deportación.

Asilo: tu alternativa principal

El asilo sigue siendo la vía legal más efectiva para quienes temen persecución en Venezuela por motivos políticos, religiosos, de nacionalidad o pertenencia a un grupo social. El proceso requiere estar físicamente en EE. UU. y completar el formulario I-589, preferiblemente dentro del primer año de ingreso. Quienes tenían TPS pueden justificar solicitudes tardías, ya que el programa se considera una “circunstancia extraordinaria”.

Existen dos modalidades:

Afirmativo: para quienes aún no enfrentan un proceso de deportación y presentan su caso ante USCIS .

para quienes aún no enfrentan un proceso de deportación y presentan su caso ante . Defensivo: para quienes ya están en procedimientos de expulsión y deben defender su permanencia ante un juez migratorio.

El asilo también permite incluir al cónyuge e hijos menores de 21 años. Si se aprueba, después de un año se puede solicitar la residencia permanente (I-485).

Recomendaciones clave

Mantén copias de todos los formularios, notificaciones y documentos actualizados (licencia de conducir, seguros, etc.).

Cumple con todas las reglas migratorias mientras tu solicitud está en trámite.

Consulta con abogados especializados para evaluar cada caso individualmente y explorar alternativas legales.

Impacto y situación actual

El fin del TPS deja a miles de venezolanos vulnerables a detenciones y pérdida de beneficios laborales y sociales, como permisos de trabajo y licencias. Aunque hay litigios en curso que buscan revertir la medida, expertos advierten que estos podrían tardar años.

Según el abogado Jesús Reyes, quienes ya tienen solicitudes en curso familiares, residencia o asilo seguirán protegidos, pero es crucial actuar rápido y contar con asesoría profesional.