ATENCIÓN, inmigrantes: Donald Trump planea fuertes cambios en ICE por el bajo número de arrestos migratorios en EE. UU.

El gobierno de Donald Trump está planificando cambios dentro de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) debido a la constante diferencia entre los objetivos de detenciones migratorias y lo que realmente se ha logrado. Según informan fuentes de CNN, la Casa Blanca había establecido una meta de 3.000 arrestos diarios, pero la agencia no ha logrado alcanzarla de manera consistente.

La administración actual había impuesto una meta, considerada muy alta para los recursos habituales de ICE, de 3.000 arrestos cada día. Aunque ICE incrementó sus redadas y detenciones, no alcanzó ese umbral. Las fuentes citadas por CNN señalan que esta brecha ha generado tensiones entre la Casa Blanca y el organismo encargado.

Como parte de la estrategia, se contempla la posibilidad de reasignar al menos a una docena de directores de oficinas de ICE en todo el país, seleccionados por altos funcionarios por "no rendir lo suficiente". ICE cuenta con 25 oficinas de campo en Estados Unidos.

En palabras de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin: "Aunque en este momento no tenemos cambios de personal que anunciar, la administración Trump sigue totalmente concentrada en obtener resultados y en expulsar del país a los delincuentes violentos que son inmigrantes ilegales".

Reestructuración de mandos y colaboración reforzada con la Patrulla Fronteriza

Los planes también contemplan reemplazar a los jefes de algunas oficinas de campo de ICE por funcionarios de la U.S. Border Patrol, según las fuentes. Aunque aún no se han definido todos los detalles, esta medida refleja la frustración del gobierno con los resultados actuales.

En ciudades gobernadas por demócratas, la ofensiva migratoria estará encabezada por Gregory Bovino, jefe de patrulla del sector El Centro, quien ahora asume también el liderazgo en Chicago. Más de 1.500 agentes de la Patrulla Fronteriza respaldan a ICE en estas operaciones dentro del territorio de EE. UU.

Aunque ICE y la Patrulla Fronteriza pertenecen al mismo departamento, sus operaciones y misiones difieren, lo que ha generado inquietudes sobre los efectos de reemplazar a los líderes de ICE con perfiles de otra agencia.