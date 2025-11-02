ALERTA para inmigrantes en EE. UU: SUSPENDEN renovaciones automáticas de permisos de trabajo temporales

Ya está en vigor la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que suspende las renovaciones automáticas de los permisos de trabajo temporales (EAD) en Estados Unidos. Esta política, impulsada por la administración de Donald Trump, endurece los controles migratorios y facilita la deportación de extranjeros que pierdan su autorización laboral.

"El USCIS está priorizando la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros, eliminando las políticas que favorecían la comodidad sobre la seguridad nacional", declaró Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Con este cambio, los trabajadores ya no podrán seguir empleados tras el vencimiento de su permiso, como ocurría bajo la norma anterior.

Miles de inmigrantes quedan sin derecho a trabajar

La nueva disposición afecta a casi todas las categorías de inmigrantes sin estatus permanente, incluidos solicitantes de asilo, familiares de residentes permanentes y víctimas de violencia doméstica. También impactará a los cónyuges de titulares de visas H-1B y de otros trabajadores temporales que dependían de la extensión automática.

Suspenden renovaciones automáticas de permisos de trabajo para extranjeros.

Abogados de inmigración advierten que la norma dejará a miles de hogares sin ingresos y provocará pérdidas a empresas que dependen de esta fuerza laboral. Además, el DHS aplicó la medida de manera inmediata, sin permitir comentarios públicos, lo que podría derivar en impugnaciones legales ante los tribunales.

Deportaciones más rápidas y caos laboral

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrá localizar y deportar más rápidamente a los inmigrantes cuyos permisos hayan expirado. Organizaciones proinmigrantes denuncian que la medida es una estrategia encubierta para aumentar las deportaciones de personas con estatus legal temporal.

El USCIS recomienda presentar las solicitudes de renovación hasta 180 días antes del vencimiento, pero con los actuales retrasos, de hasta nueve meses, muchos podrían quedar sin empleo por largos periodos. Aunque habrá excepciones, como las aprobadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), la mayoría de los afectados enfrentará un panorama laboral incierto.