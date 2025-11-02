Un hombre de Texas ha sido detenido tras ser señalado como responsable de una serie de robos en tiendas de Target Corporation en varias ciudades del estado. La policía de Watauga confirmó que el sospechoso habría sustraído mercancía por un valor superior a 37.000 dólares, incluyendo populares productos de Lego, y que presuntamente formaría parte de una red organizada de delincuentes.

Winston Love fue arrestado en Watauga por un robo en Target.

Hombre del norte de Texas, sospechoso de 23 robos en tiendas Target, es arrestado

Winston Love, de 28 años, fue arrestado el viernes 31 de octubre, sin que se registraran incidentes durante la detención. Los agentes intervinieron después de un breve enfrentamiento en la residencia donde se encontraba.

Según el Departamento de Policía de Watauga, Love enfrenta múltiples cargos por robo mayor y tenía ocho órdenes de arresto pendientes en los condados de Tarrant, Dallas y Rockwall, relacionadas con delitos similares.

Tras su captura, Love fue trasladado primero al Centro de Detención de North Richland Hills y, posteriormente, a la cárcel del condado de Tarrant. Hasta el momento, no se ha fijado su fianza.

Red de robos en varias ciudades de Texas

La investigación policial comenzó tras un robo reportado en la tienda de Target Corporation ubicada en 8000 Denton Highway, alrededor de las 5:00 p.m. Con el avance de las pesquisas, se sospecha que Love habría participado en al menos 23 robos en tiendas de Target Corporation en ciudades como Dallas, Watauga, Irving, Plano, Fort Worth, Flower Mound, Lewisville, Frisco, Grapevine, Euless, Arlington, Mansfield, Temple y Harker Heights, en apenas dos meses.

Los oficiales estiman que el valor total de la mercancía robada supera los 37.000 dólares, y gran parte de los productos sustraídos son artículos de Lego. Las autoridades también consideran que Love formaría parte de una organización criminal que opera en Texas y Oklahoma.

Registro domiciliario y recuperación de bienes

Al día siguiente de la detención, el 1 de noviembre, la policía ejecutó una orden de registro en la vivienda donde Love se alojaba. Durante el operativo, los agentes recuperaron objetos robados, drogas ilegales, un vehículo y aproximadamente 5.000 dólares en efectivo.

El jefe de policía de Watauga, James R. Lewis III, destacó la coordinación entre agencias: "Este caso resalta el excelente trabajo y la colaboración entre nuestros agentes y socios regionales. Gracias a su rápida respuesta y a la minuciosa investigación, logramos arrestar a un delincuente reincidente y recuperar bienes robados".

La investigación continúa abierta, y las autoridades advierten que podrían presentarse cargos adicionales conforme se procesen nuevas evidencias.