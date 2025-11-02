- Hoy:
ALERTA en Walmart: un joven de 18 años pateó el carrito de compras de un hombre y murió tras altercado
Una salida rutinaria de compras terminó en tragedia en un establecimiento de la cadena Walmart, en Georgia, cuando un altercado derivó en un homicidio.
La noche del 23 de octubre, aproximadamente a las 5:50 p. m., oficiales del Departamento de Policía del Condado de Chatham acudieron al Walmart USA ubicado en la autopista 80, donde encontraron a un joven de 18 años con múltiples heridas punzantes y laceraciones.
Acusan a un hombre en Georgia de asesinato en un Walmart USA.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart: hombre es acusado de secuestrar y amenazar a una mujer para cometer un GRAVE DELITO
Joven de 18 años muere en Walmart USA tras supuestamente patear el carrito de un hombre
Según la investigación, el incidente comenzó cuando Delano Middleton, de 48 años, salía de un Walmart USA con un carrito de compras y un joven lo sorprendió al patearlo. Esto provocó una discusión que derivó en un ataque, dejando al adolescente gravemente herido.
¿Cuál es el estado actual del caso en Georgia?
El joven de 18 años fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció a causa de sus heridas. En respuesta al suceso, Delano Middleton fue detenido y acusado formalmente del delito de asesinato.
La policía señaló que "el cargo está relacionado con la muerte del joven de 18 años" y que consultará con la oficina del fiscal del condado para avanzar con el caso.
¿A qué hora abre la farmacia de Walmart en Estados Unidos?
Los horarios de las farmacias de Walmart en Estados Unidos pueden cambiar dependiendo del lugar y del día. Si quieres saber con precisión a qué hora abre la farmacia más cercana, lo mejor es consultar el buscador oficial de tiendas y farmacias disponible en el sitio web de Walmart USA.
