ALERTA en Walmart: un joven de 18 años pateó el carrito de compras de un hombre y murió tras altercado

La noche del 23 de octubre, aproximadamente a las 5:50 p. m., oficiales del Departamento de Policía del Condado de Chatham acudieron al Walmart USA ubicado en la autopista 80, donde encontraron a un joven de 18 años con múltiples heridas punzantes y laceraciones.

Acusan a un hombre en Georgia de asesinato en un Walmart USA.

Joven de 18 años muere en Walmart USA tras supuestamente patear el carrito de un hombre

Según la investigación, el incidente comenzó cuando Delano Middleton, de 48 años, salía de un Walmart USA con un carrito de compras y un joven lo sorprendió al patearlo. Esto provocó una discusión que derivó en un ataque, dejando al adolescente gravemente herido.

¿Cuál es el estado actual del caso en Georgia?

El joven de 18 años fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció a causa de sus heridas. En respuesta al suceso, Delano Middleton fue detenido y acusado formalmente del delito de asesinato.

La policía señaló que "el cargo está relacionado con la muerte del joven de 18 años" y que consultará con la oficina del fiscal del condado para avanzar con el caso.

