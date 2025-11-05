ALERTA en Walmart de Wilton: reportan que víctima de un INCIDENTE VIOLENTO ha fallecido

Una trágica secuencia de hechos sacude la ciudad de Wilton, Estados Unidos: un empleado del supermercado Walmart USA perdió la vida después de que un sospechoso de hurto lo embistiera con su vehículo mientras huía del establecimiento. A continuación, se detallan los hechos ocurridos y las repercusiones de este lamentable incidente.

Vehículo atropella a personas en Walmart USA.

Fallece víctima de atropello con fuga en Walmart de Wilton

El suceso ocurrió la noche del 16 de octubre, cuando un hombre de 34 años, identificado como Timothy W. Besaw, intentó salir del Walmart USA de Wilton con artículos presuntamente robados. Según testigos y agentes de policía, Besaw embistió deliberadamente su automóvil contra un grupo de empleados mientras abandonaba el establecimiento.

Entre las víctimas se encontraba un trabajador de 69 años, quien posteriormente fue trasladado al Albany Medical Center, donde falleció días después a causa de las heridas.

Las autoridades del estado confirmaron la muerte y señalaron que Besaw enfrentará cargos por asalto en primer y segundo grado, asalto con vehículo, hurto menor, conducción bajo los efectos del alcohol y huir de la escena del accidente.

Seguimiento de la investigación en Estados Unidos

La muerte del empleado genera preocupación por las medidas de seguridad en las tiendas de autoservicio, especialmente en las áreas de estacionamiento y de salida. La corporación Walmart en Estados Unidos aún no emite un comunicado oficial detallando su postura ante el incidente.

Por su parte, los investigadores de la New York State Police indican que la causa exacta del deceso aún está bajo revisión, y que los cargos adicionales permanecerán abiertos según el desarrollo de la investigación.

Este tipo de hechos llama a evaluar con mayor rigor los protocolos internos de seguridad en establecimientos comerciales que operan las 24 horas, así como a reforzar la colaboración entre la seguridad pública, las empresas privadas y la comunidad, con el fin de prevenir consecuencias trágicas similares.