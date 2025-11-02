PELIGRO en Walmart: empleada ARRIESGÓ TODO por una clienta que habría sido estrangulada por su novio entre cinco y seis veces

Un acto de valentía silenciosa en una tienda de la cadena Walmart, en Nebraska, evitó lo que podría haber sido una tragedia mayor. Una trabajadora del establecimiento percibió el grito silencioso de una mujer que intentaba escapar de una situación de violencia y, gracias a su intervención, la víctima pudo pedir ayuda y alejarse de su agresor.

Justis Barnhouse, de 31 años, enfrenta cargos de estrangulamiento y agresión doméstica en tercer grado.

Empleada de Walmart en Nebraska arriesga todo por clienta presuntamente estrangulada por su novio

Según el comunicado de prensa emitido por la Gage County Sheriff’s Office, la mujer, que se encontraba junto a su novio, identificado como Justis Barnhouse, de 31 años, logró captar la atención de una empleada de Walmart. La mujer le pidió a la trabajadora que la siguiera hasta el baño para contarle lo que estaba viviendo.

En ese espacio más privado, la mujer relató que Barnhouse la había estrangulado "entre cinco y seis veces" la tarde del martes. Además, afirmó que él no le había permitido separarse de su lado durante los últimos dos días, mientras ella intentaba recoger sus pertenencias de una caravana para regresar a Kansas.

También reveló que él le había quitado el teléfono, impidiéndole comunicarse con las autoridades. Fue entonces cuando la empleada decidió actuar y llamó a la policía.

¿Cuáles son las consecuencias legales para Justis Barnhouse?

Cuando los agentes del condado de Gage llegaron al lugar, detuvieron a Barnhouse y lo encarcelaron bajo cargos de agresión por estrangulamiento y agresión doméstica de tercer grado. Además, se tuvieron en cuenta sus dos antecedentes penales.

La rápida actuación de la empleada y la valentía de la víctima para pedir ayuda permitieron romper lo que parecía un ciclo de control y miedo.

Este suceso pone de manifiesto la importancia de la observación y la sensibilidad de los empleados en espacios públicos ante señales de violencia oculta. También resalta cómo, incluso en entornos cotidianos como una tienda, una sola acción puede marcar la diferencia entre el peligro y la liberación.

Walmart abierto cerca de mí en Estados Unidos

Si deseas localizar un Walmart abierto cerca de ti en Estados Unidos, puedes usar el localizador de tiendas de Walmart. Solo necesitas ingresar una ciudad, un estado o un código postal, y podrás ver la dirección y los horarios de todas las tiendas cercanas para planificar tu visita.