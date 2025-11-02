ALERTA, inmigrantes en Indiana: REDADA migratoria en carreteras arresta a más de 220 personas sin permiso legal

La Policía Estatal de Indiana y agentes del ICE realizaron una redada migratoria masiva en carreteras del noroeste del estado, deteniendo a 223 personas que residirían en Estados Unidos sin permiso legal. La operación, llamada Operación Midway Blitz, comenzó en septiembre y está dedicada a una víctima de un accidente de tráfico ocurrido en Illinois.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que la acción busca proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad pública en las carreteras. Entre los arrestados hay 146 conductores, incluyendo camioneros y operadores de vehículos de carga, algunos con licencias comerciales de varios estados.

Colaboración estatal y federal en la operación

La Operación Midway Blitz fue posible gracias a un acuerdo 287(g) entre el ICE y la Policía Estatal de Indiana, firmado durante el verano. Las autoridades destacaron que la colaboración entre fuerzas locales y federales ha permitido más de 3.000 detenciones desde que comenzó la iniciativa, incluyendo a personas con antecedentes criminales graves como violadores, asesinos y miembros de pandillas.

Redada migratoria en Indiana deja más de 200 personas arrestadas.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, y el superintendente de la Policía Estatal, Anthony Scott, resaltaron que la medida no solo busca controlar el estatus migratorio, sino garantizar que conductores inexpertos no pongan en riesgo a la población. Se planea ampliar la cooperación para vigilar vehículos comerciales en todo el estado.

Impacto y controversia de la operación

La operación ha generado debate entre familiares de víctimas, como Denise Lorence, madre de la mujer fallecida en Illinois, quien aclaró que su hija no querría ser utilizada con fines políticos. Aun así, las autoridades insistieron en que la seguridad pública es la prioridad, especialmente en carreteras con vehículos pesados que podrían causar accidentes graves.

La subdirectora del ICE, Madison Sheahan, señaló que Indiana recibirá un reembolso por su colaboración, destacando la importancia de "poner al pueblo estadounidense y al estado de Indiana en primer lugar". Noem enfatizó que conducir ilegalmente pone en peligro a los ciudadanos, y que estas acciones seguirán mientras sea necesario.