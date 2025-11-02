- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
ALERTA, inmigrantes en Indiana: REDADA migratoria en carreteras arresta a más de 220 personas sin permiso legal
La Operación Midway Blitz en Indiana arresta a 223 inmigrantes sin permiso legal en carreteras, incluyendo camioneros y conductores de vehículos comerciales.
La Policía Estatal de Indiana y agentes del ICE realizaron una redada migratoria masiva en carreteras del noroeste del estado, deteniendo a 223 personas que residirían en Estados Unidos sin permiso legal. La operación, llamada Operación Midway Blitz, comenzó en septiembre y está dedicada a una víctima de un accidente de tráfico ocurrido en Illinois.
PUEDES VER: ATENCIÓN padres jubilados: Este beneficio del Seguro Social puede dar dinero mensual a tus hijos
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que la acción busca proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad pública en las carreteras. Entre los arrestados hay 146 conductores, incluyendo camioneros y operadores de vehículos de carga, algunos con licencias comerciales de varios estados.
Colaboración estatal y federal en la operación
La Operación Midway Blitz fue posible gracias a un acuerdo 287(g) entre el ICE y la Policía Estatal de Indiana, firmado durante el verano. Las autoridades destacaron que la colaboración entre fuerzas locales y federales ha permitido más de 3.000 detenciones desde que comenzó la iniciativa, incluyendo a personas con antecedentes criminales graves como violadores, asesinos y miembros de pandillas.
Redada migratoria en Indiana deja más de 200 personas arrestadas.
El gobernador de Indiana, Mike Braun, y el superintendente de la Policía Estatal, Anthony Scott, resaltaron que la medida no solo busca controlar el estatus migratorio, sino garantizar que conductores inexpertos no pongan en riesgo a la población. Se planea ampliar la cooperación para vigilar vehículos comerciales en todo el estado.
Impacto y controversia de la operación
La operación ha generado debate entre familiares de víctimas, como Denise Lorence, madre de la mujer fallecida en Illinois, quien aclaró que su hija no querría ser utilizada con fines políticos. Aun así, las autoridades insistieron en que la seguridad pública es la prioridad, especialmente en carreteras con vehículos pesados que podrían causar accidentes graves.
La subdirectora del ICE, Madison Sheahan, señaló que Indiana recibirá un reembolso por su colaboración, destacando la importancia de "poner al pueblo estadounidense y al estado de Indiana en primer lugar". Noem enfatizó que conducir ilegalmente pone en peligro a los ciudadanos, y que estas acciones seguirán mientras sea necesario.
- 1
PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
- 2
ALERTA con el fin de la licencia de conducir en EE. UU.: anuncian medidas más estrictas y eliminan DOCUMENTO para inmigrantes
- 3
ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50