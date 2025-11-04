- Hoy:
ALERTA en Estados Unidos: si estás en esta lista, tu cheque del Seguro Social subirá PRIMERO en 2026 y podría sorprenderte
El aumento del Seguro Social llegará antes de Año Nuevo para millones de personas con SSI. Conoce quiénes están en la lista y cuánto subirán los pagos.
El aumento del 2.8% en los beneficios del Seguro Social será un alivio para millones de personas en EE.UU., pero no todos lo recibirán al mismo tiempo. Un grupo específico tendrá acceso al nuevo monto desde el 31 de diciembre de 2025, adelantándose al resto del país.
PUEDES VER: Peligro y alerta máxima en Estados Unidos: pastas CONTAMINADAS dejan 7 muertos y 27 enfermos
El ajuste de 2026 busca aliviar el impacto de los altos costos de vida.
¿Quiénes cobrarán primero?
Los beneficiarios del programa SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) serán los primeros en recibir el pago ajustado. La razón es práctica: el 1 de enero es feriado federal, por lo que la SSA adelanta los depósitos para garantizar que el dinero esté disponible a tiempo para cubrir gastos esenciales.
Este beneficio será clave para personas:
- Mayores con bajos ingresos
- Con discapacidad
- En situación de alta vulnerabilidad económica
¿Y los demás?
Los beneficiarios regulares del Seguro Social más de 71 millones verán el aumento reflejado en enero de 2026, según su calendario habitual:
- Segundo miércoles: nacidos del 1 al 10
- Tercer miércoles: nacidos del 11 al 20
- Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31
¿Cuánto subirán los pagos?
En promedio, el incremento representa unos $56 más al mes para quienes reciben jubilación.
Puede parecer un ajuste pequeño, pero es vital para enfrentar:
- Precios altos de alimentos
- Incrementos en medicinas
- Costos de vivienda
USCIS enviará detalles del nuevo monto en diciembre de 2025, por correo o a través de My Social Security.
Cómo verificar que recibirás el aumento sin demoras
- Revísalo en tu cuenta de My Social Security
- Actualiza tu dirección y datos bancarios
- Identifica tu fecha de pago según día de nacimiento
- Reporta de inmediato retrasos o problemas con el depósito
