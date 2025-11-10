Aviso muy importante: el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se alista para la llegada de la primera nevada de la temporada invernal 2025-2026. Se anticipan preocupantes acumulaciones significativas de nieve, acompañadas de temperaturas que podrían descender a niveles de un solo dígito.

Al respecto, las autoridades locales han confirmado estar alertas ante este fenómeno meteorológico, que podría afectar considerablemente la movilidad y las actividades cotidianas de los residentes. ¿Qué más se sabe al respecto? AQUÍ todo lo que debes tomar en cuenta para esta próxima temporada.

Primera nevada del año en Nueva York: consecuencias tras anunciarse frío extremo

Univisión y otros medios internacionales han informado sobre las últimas actualizaciones con respecto a la llegada de la primera nevada del año en Nueva York. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un fuerte frente frío dará inicio a un evento invernal la noche del próximo domingo, transformando la lluvia en nieve en gran parte del estado.

Asimismo, se reveló que las regiones más vulnerables al efecto lago, especialmente en el oeste y centro, así como en el norte, podrían experimentar acumulaciones de entre seis y 12 pulgadas de nieve.

En tanto, las áreas cercanas a Buffalo serán las primeras en recibir estas nevadas, mientras que las mayores concentraciones se anticipan en la Cordillera de Chautauqua y la Meseta de Tug Hill, donde las condiciones de viento y humedad propiciarán nevadas continuas.

En las zonas alejadas de la influencia directa de los lagos Erie y Ontario, se esperan nevadas intermitentes y acumulaciones menores durante el lunes y martes, esto a medida que los vientos del oeste se intensifiquen en dicha zona estadounidense.

Vale resaltar que la sensación térmica se prevé que caiga por debajo de los 10 grados Fahrenheit, lo que podría ocasionar más de una situación de riesgo para las personas que no cuenten con un refugio adecuado, así como para aquellos que necesiten transitar por las vías.

Recomendaciones frente a la llegada de esta primera nevada de la temporada en Nueva York

Por otro lado, las autoridades han recomendado consultar los pronósticos actualizados en el portal alerts.weather.gov para mantenerse informado sobre las condiciones climáticas. Es muy importante también activar las alertas de emergencia en los teléfonos y suscribirse a las notificaciones por mensaje de texto, enviando el nombre del condado al número 333111, lo que permitirá recibir alertas en tiempo real.

Durante los picos de nieve, se aconseja evitar viajes no esenciales y realizar una revisión previa de los vehículos. Es esencial abrigar adecuadamente a niños, adultos mayores y mascotas, especialmente durante la noche del domingo y el lunes, para garantizar su bienestar.