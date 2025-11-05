- Hoy:
ALERTA inmigrantes: esto es lo que el CBP puede REVISAR legalmente en tu celular al entrar a Estados Unidos
Los agentes del CBP pueden revisar tu celular en la frontera sin orden judicial. Conoce qué datos pueden ver y qué límites existen para proteger tu privacidad.
Los dispositivos móviles se han convertido en el nuevo objetivo de los controles migratorios en Estados Unidos. Ya no basta con revisar maletas o documentos: al ingresar al país, los agentes del CBP pueden solicitar acceso a tu teléfono. A pesar de que esto es legal, la mayoría de viajeros desconoce los límites de esta práctica, lo que ha generado una fuerte preocupación por la privacidad digital.
PUEDES VER: ALERTA Nueva York: Zohran Mamdani arrasa y se convierte en el próximo alcalde: conoce sus promesas y plan de gobierno
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advierte que cada inspección puede revelar datos extremadamente personales, lo que ha desatado un debate sobre los riesgos y la falta de regulaciones claras.
Solo pueden acceder a datos almacenados en el dispositivo.
Tipos de búsquedas que realiza el CBP
Los agentes llevan a cabo dos clases de inspecciones tecnológicas:
- Revisión básica: el oficial navega directamente por fotos, mensajes, contactos o documentos almacenados en el dispositivo.
- Revisión avanzada: se hace una copia completa del contenido del teléfono utilizando herramientas externas para analizarlo a profundidad.
Además, desde 2018, el CBP puede retener tu celular por hasta cinco días, plazo que puede extenderse si lo consideran “extraordinario”. La ACLU ha documentado casos en los que el dispositivo fue retenido por semanas o meses.
¿Pueden mirar absolutamente todo?
No. Según la firma legal HSE Law, los oficiales solo pueden acceder a lo que está guardado dentro del equipo. Cualquier dato almacenado en la nube debe quedar fuera de su alcance. Por eso, durante la inspección, pueden pedir que pongas el teléfono en modo avión o desconectarlo de internet.
Las búsquedas forenses requieren al menos una sospecha razonable, pero los tribunales aún debaten cuánta justificación es necesaria. En algunos estados, la revisión puede hacerse sin límites claros.
¿Puedes negarte?
Te puedes negar a desbloquear tu dispositivo. Sin embargo, los agentes pueden confiscarlo e incluso retrasar tu ingreso al país. La excepción fronteriza de la Cuarta Enmienda les permite realizar este tipo de registros sin orden judicial, algo que la ACLU considera una fuerte amenaza a la privacidad: “Nuestros celulares contienen una radiografía completa de nuestra vida”, afirma la experta Esha Bhandari.
¿Cómo proteger tu privacidad al ingresar a EE.UU.?
- Activa modo avión antes de entregar tu celular
- Cierra sesión y usa verificación en dos pasos
- Guarda archivos privados en la nube, no en el dispositivo
- Usa una contraseña robusta en lugar de huella o rostro
- Borra datos sensibles antes del viaje si es necesario
