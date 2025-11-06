ALERTA para beneficiarios de SNAP: Brandon Johnson envía FIRME MENSAJE a los residentes de Chicago sobre la asistencia alimentaria

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, lanzó un mensaje contundente para los beneficiarios del programa SNAP tras la reciente advertencia del gobierno federal sobre la posible suspensión de sus pagos. En medio del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, la administración anunció que los beneficios correspondientes a noviembre se reducirían a la mitad, lo que genera preocupación entre más de 1,9 millones de residentes de Chicago inscritos en esta ayuda nutricional.

Brandon Johnson lanza mensaje contundente a los residentes de Chicago por la paralización de SNAP

Tras el anuncio del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) de que los cupones de SNAP no se emitirían a principios de noviembre, Johnson reafirmó que la ciudad está trabajando junto con bancos de alimentos y despensas locales para garantizar el apoyo a las familias más vulnerables.

En su mensaje publicado en X el 3 de noviembre, el alcalde afirmó: "El ataque draconiano de Trump contra los beneficios de SNAP es solo un paso más en su guerra contra la clase trabajadora".

En Illinois, 1,9 millones de personas reciben beneficios del programa SNAP.

Además, Brandon Johnson destacó la colaboración con organizaciones como el Greater Chicago Food Depository y Nourishing Hope, así como con socios del condado de Cook y del estado de Illinois, con el objetivo de que "los habitantes de Chicago no pasen hambre durante este período de mayor necesidad".

¿Cómo cambiarán los pagos de SNAP en noviembre en Estados Unidos?

A pesar del cierre del gobierno, la administración federal distribuirá solo parte de los beneficios del SNAP. Patrick Penn, del USDA, confirmó que las asignaciones máximas se reducirán un 35% y no un 50% como se había informado, por lo que los beneficiarios recibirán hasta el 65% de sus pagos habituales en noviembre de 2025.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia, el USDA detectó un error en los cálculos iniciales realizados a principios de esta semana. Tras revisar los datos, el gobierno federal emitió nuevas directrices a los estados para ajustar los beneficios y asegurar que se aplicara la reducción correcta.

Esto ocurrió tras varios días de confusión y protestas de distintas organizaciones, que alertaron sobre el impacto que tendría una reducción del 50% en los hogares de bajos ingresos.

¿Cómo solicitar asistencia alimentaria inmediata en Chicago?

Para quienes dependen de SNAP y enfrenten dificultades durante este período, la administración de Brandon Johnson ofreció varias alternativas para acceder a asistencia alimentaria en Chicago:

Llamar al 2-1-1 para orientación.

Usar el localizador de alimentos del Greater Chicago Food Depository.

Consultar el localizador de alimentos 'We Got You Illinois'.

Contactar al (773) 247-3663 para ubicar el banco de alimentos más cercano.

El alcalde también aclaró que el programa WIC continuará funcionando normalmente durante noviembre, asegurando así que las familias con bebés y niños pequeños puedan mantener su acceso a alimentos esenciales.