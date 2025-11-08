0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

ALERTA trabajadores extranjeros en EE. UU.: Cambios en la visa H-4 amenazan el empleo de los cónyuges

Los cónyuges de trabajadores con visa H-1B enfrentan riesgo de perder sus permisos de trabajo H-4 tras cambios en las normas de inmigración.

Gabriela Zevallos
Cambios en la visa H-4 amenazan el empleo de los cónyuges.
Cambios en la visa H-4 amenazan el empleo de los cónyuges. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Los cónyuges de trabajadores extranjeros con visa H-4 podrían perder sus permisos de trabajo debido a los recientes cambios normativos implementados por la administración de Donald Trump. La eliminación de las prórrogas automáticas para renovaciones de permisos afecta especialmente a quienes viven en el Área de la Bahía y dependen de estos ingresos.

Zohran Mamdani inicia la búsqueda de talentos para su nueva administración en Nueva York

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en Estados Unidos: Zohran Mamdani lanza un contundente pedido que podría cambiarlo todo para residentes y recién llegados

Anteriormente, los titulares de la visa H-4 podían extender sus permisos de manera automática mientras sus solicitudes estaban en trámite. Con la nueva normativa, esta extensión ya no es posible, generando incertidumbre laboral para miles de familias que dependen de estos ingresos para sostener su hogar.

Qué implica la eliminación de la prórroga automática

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional significa que los titulares de permisos de trabajo H-4 deben esperar a que sus renovaciones sean procesadas antes de poder seguir trabajando. Según expertos, los tiempos de procesamiento podrían superar los seis meses, lo que deja a muchas personas en una situación de desempleo temporal.

Visa H-4

Cambios en la visa H-4 amenazan el empleo de los cónyuges.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., Joseph Edlow, explicó que la medida busca reforzar la verificación de antecedentes de los ciudadanos extranjeros, priorizando la seguridad nacional sobre la conveniencia de los solicitantes. Sin embargo, abogados especializados en inmigración advierten que esta política penaliza a quienes ya se encuentran legalmente en el país.

Impacto en las familias y en el empleo

Más de 90.000 personas en EE. UU. viven con la visa H-4, la mayoría mujeres de la India, cónyuges de trabajadores con visa H-1B en proceso de obtener la residencia permanente. La pérdida del permiso de trabajo H-4 no solo amenaza su empleo actual, sino también dificulta la búsqueda de un nuevo trabajo y genera presión económica en las familias.

Organizaciones como la South Asian American Justice Collaborative alertan que estos cambios podrían desincentivar a los empleadores de contratar a titulares de visa H-4 debido a la posibilidad de lagunas laborales. Esto afecta directamente a la estabilidad de los hogares y a la integración de estas familias en el mercado laboral estadounidense.

Lo más visto

  1. ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más

  2. ¡ALERTA! Senado vota en contra de limitar a Trump para atacar Venezuela y Rusia responde llamado de Maduro

  3. ALERTA, inmigrantes: Estados Unidos se pronuncia firmemente sobre la inscripción para la Lotería de Visas 2027

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano