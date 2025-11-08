¡Atención! Popularidad de Donald Trump cae fuertemente entre latinos de EE. UU. por políticas contra inmigrantes

El pasado 4 de noviembre de 2025, Estados Unidos celebró las elecciones locales y estatales donde el Partido Demócrata obtuvo victorias significativas, siendo un duro golpe para los republicanos, pero, en especial, para el presidente Donald Trump. Ante esto, algunas encuestas intentan explicar el por qué de esta derrota electoral, revelando que el voto latino que ayudó a darle la presidencia, hoy en pleno 2025 le ha dado la espalda de forma rotunda.

Latinos abandonan a Trump

De hecho, los latinos fueron clave para darle la victoria a los demócratas en estados como California, Nueva York o Virginia, lo que llevó al mandatario a admitir que las cosas no van bien: "No creo que haya sido bueno para los republicanos" y, de hecho, algunas encuestas muestran que el votante latino le ha dado la espalda al partido de gobierno, precisamente, por el multimillonario que vive hoy en la Casa Blanca.

Por ejemplo, el pasado 24 de octubre, la encuesta de AP-NORC, reportó que la aprobación de Trump entre los electores latinos fue de un 44 por ciento en enero hasta un preocupante 25 por ciento en la actualidad.

La baja de popularidad podría condicionar los resultados de las elecciones legislativas 2026 en contra de Donald Trump.

¿Por que los latinos desaprueban a Trump?

Cuando hacemos el desglose de los motivos del descontento latino contra Trump, la encuesta en mención revela que lo culpan por no cumplir promesas en campaña, como la reducción de la inflación y el mejoramiento de la economía, opinión que se ha reforzado con los US$ 300 millones de dólares gastados por el actual presidente en la remodelación del salón de baile de la Casa Blanca y baños con terminaciones de oro.

Esta friolera se contrasta, por su parte, con los recortes en servicios de salud, empleos gubernamentales, a lo cual debemos agregar la brutal política migratoria que Trump viene aplicando, que se ve condensada con las durísimas imágenes de los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) arrestando a inmigrantes decentes y ser tratados como criminales antes y durante su deportación.

¿Trump y los republicanos perderán las elecciones de 2026?

Andrés Oppenheimer, al respecto, se pregunta si es que estos indicadores son una clara señal de que Donald Trump y los republicanos la pasarán mal en las elecciones legislativas de 2026 y asegura que no es concluyente ¿Por qué?:

"Si los demócratas interpretan la victoria del alcalde electo socialista Zohran Mamdani en Nueva York como un mandato para girar hacia la extrema izquierda, Trump la utilizará para reforzar su exagerada afirmación de que los demócratas son 'comunistas' (...) si la economía estadounidense se recupera en 2026, Trump podría recuperar terreno perdido y ganar, pero si la economía sigue con está, es probable que los demócratas ganen en 2026 y Trump pierda el Congreso, lo que lo convertiría en un presidente débil y en camino de salida", sentenció.