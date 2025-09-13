Si te mudas a Texas y eres conductor de vehículos, entonces tienes que realizar este importante trámite

Si recientemente te mudaste a Texas y eres conductor de un vehículo, debes conocer un trámite esencial que debes realizar para estar al día con las normativas estatales. Este proceso es obligatorio y se debe cumplir dentro de un plazo determinado.

Realizar este trámite no solo es una cuestión legal, sino también una forma de asegurar tu seguridad y la de los demás conductores. No dejes pasar el tiempo y evita posibles multas o sanciones.

¿Cuál es el importante trámite que debes realizar si eres un conductor de vehículos en Texas?

Los nuevos residentes de Texas deben realizar un trámite esencial en los primeros 30 días tras su mudanza: el registro de su vehículo. Este proceso, gestionado por las oficinas del tasador o recaudador de impuestos del condado, es fundamental para que los conductores puedan circular legalmente en el estado. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) recuerda que el incumplimiento de este requisito puede conllevar sanciones.

Para completar el registro, los conductores deben presentar una inspección válida, prueba de seguro de responsabilidad civil y pagar tarifas según el tipo y peso del vehículo. Además, en ciertos condados como Dallas, Harris o Travis, se requiere una inspección de emisiones antes de realizar el registro. También es indispensable contar con un seguro que cubra daños a personas y propiedades en caso de accidente.

¿Cómo sacar una licencia de conducir en Texas?

Para obtener una licencia de conducir en Texas, los interesados deben acudir en persona a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados y presentar documentos como identificación, prueba de residencia y, si aplica, el número de Seguro Social. También deberán aprobar un examen de visión y una prueba escrita sobre las normativas viales del estado.

Si se solicita una licencia para conducir, es obligatorio realizar un examen práctico de manejo. En algunos casos, también será necesario completar un curso de educación vial. Los nuevos residentes deben presentar evidencia de su estatus legal y, si corresponde, entregar su licencia extranjera para validarla.