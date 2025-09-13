Gobierno de Trump anuncia nuevas restricciones migratorias: duración de esta visa será limitada

El gobierno de Donald Trump ha anunciado nuevas restricciones migratorias que afectan a varias categorías de visa. La principal modificación es la limitación en la duración de las visas, lo que podría alterar los planes de muchos inmigrantes en Estados Unidos.

Estas restricciones buscan fortalecer el control migratorio, pero también podrían generar incertidumbre entre quienes dependen de la renovación o extensión de sus permisos. Es fundamental estar al tanto de los cambios para tomar las medidas necesarias y evitar problemas legales.

PUEDES VER: Importante estado aplicará multas a conductores de vehículos que no cumplan con esta normativa

Visa de estudiante será limitada en EE. UU.

El gobierno de Donald Trump ha presentado nuevas restricciones para la duración de las visas de estudiantes y periodistas extranjeros. Los estudiantes solo podrán quedarse en EE. UU. por un máximo de cuatro años, mientras que los periodistas tendrán un límite de 240 días, con la opción de solicitar prórrogas. Esta medida ha sido rechazada por universidades y entidades educativas, que alertan sobre sus efectos negativos en la investigación y la economía del país.

Publicadas en el Registro Federal, estas restricciones buscan limitar la inmigración legal en EE. UU. El Departamento de Seguridad Interior sostiene que muchos extranjeros abusaban de sus visas, prolongando sus estudios de manera indefinida. La propuesta está en un período de comentarios públicos, lo que permite posibles ajustes antes de su implementación definitiva.

¿Qué es una visa de estudiante?

Una visa de estudiante en EE. UU., conocida como visa F-1, autoriza a los estudiantes internacionales a cursar estudios en instituciones reconocidas del país. Su validez depende del tiempo que dure el programa académico, y también otorga la posibilidad de trabajar a medio tiempo dentro del campus. Tras completar sus estudios, los estudiantes pueden solicitar extender su estancia mediante opciones como el OPT que es el Entrenamiento Práctico Opcional.