Atención, inmigrantes: cura latino fue arrestado por CBP pese a tener visa especial, ¿qué pasó con él?
Gustavo Santos, sacerdote venezolano de 32 años, fue detenido en un aeropuerto de EE. UU. y se le negó la entrada, pese a contar con una visa R-1 válida.
El sacerdote venezolano Gustavo Santos, de 32 años, fue arrestado en un aeropuerto de Estados Unidos al regresar de un viaje internacional, a pesar de tener una visa religiosa válida. La Arquidiócesis de Miami reaccionó con indignación, calificando la detención como una medida migratoria inesperada e injusta.
PUEDES VER:
Detalles del arresto del cura latino y la respuesta oficial de la Arquidiócesis de Miami
Gustavo Santos presta servicio en la parroquia San Juan Neumann y había viajado a Londres recientemente. Sin embargo, al intentar reingresar a Estados Unidos, las autoridades migratorias le impidieron la entrada sin una explicación clara. La Arquidiócesis manifestó que la decisión de CBP fue arbitraria, ya que el sacerdote mantiene su visa válida hasta noviembre.
Para solucionar la situación, el arzobispo Thomas Wenski se involucró personalmente y, junto con el apoyo legal de Catholic Legal Services, logró revertir la detención. Tras una revisión judicial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) autorizó finalmente el regreso del padre Santos al país, permitiéndole continuar con su labor pastoral.
En un comunicado oficial, la Arquidiócesis de Miami expresó su agradecimiento por la pronta resolución del caso y reafirmó la confianza en la reputación intachable del padre Gustavo Santos. Además, celebró su regreso, señalando la importancia de su ministerio para la comunidad.
¿Es CBP diferente de la Patrulla Fronteriza?
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), parte del Departamento de Seguridad Nacional, resguarda las fronteras de EE. UU., facilita el comercio y supervisa el cumplimiento de leyes migratorias y de narcóticos en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres.
Dentro de CBP, la Patrulla Fronteriza se encarga de vigilar zonas remotas entre puertos oficiales para impedir el ingreso ilegal de personas, armas y otras amenazas. Mientras sus agentes patrullan terrenos difíciles, los oficiales de CBP operan principalmente en puntos de entrada, enfocados en inspecciones y trámites documentales.
