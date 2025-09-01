- Hoy:
Confirmada la PEOR noticia para inmigrantes: A partir de ahora, EE. UU. prohibirá la ciudadanía para todos los que no superen esta prueba
La administración de Donald Trump decidió poner un nuevo obstáculo en las solicitudes y procesos de naturalización en EE. UU.
Como se sabe, obtener la ciudadanía estadounidense se ha convertido en una de las metas más importantes para millones de inmigrantes, aunque el proceso de naturalización sea extenso, costoso e incluso cuente con rigurosas regulaciones.
Si bien, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha establecido requisitos que incluyen la residencia legal, el dominio del idioma inglés, el conocimiento cívico, un historial limpio y procesos exhaustivos de verificación, entrevistas y exámenes, ahora la agencia anunció la implementación de un nuevo filtro de revisión para las solicitudes, lo que podría complicar aún más el camino hacia este objetivo.
PUEDES VER: Malas noticias, inmigrantes: zar de la frontera de EE. UU. anunció más operativos luego del Labor Day en estos importantes estados
A partir de ahora, EE. UU. prohibirá la ciudadanía para los inmigrantes que no superen esta prueba
Recientemente, USCIS dio a conocer la implementación de nuevas medidas para evaluar la "conducta moral" de los solicitantes de ciudadanía en el país americano. Este radical cambio hará posible que se lleve a cabo entrevistas a vecinos, empleadores y personas cercanas al interesado, como parte de un proceso de revisión de antecedentes más riguroso. ¡Presta atención, inmigrante!EE. UU. ya no dará la ciudadanía para los inmigrantes que no superen esta prueba.
'El Cronista' y otros medios informaron que esta iniciativa de la entidad busca fortalecer los estándares de seguridad y asegurar que quienes obtienen la naturalización se alineen con los valores y principios establecidos en la legislación migratoria en la nación de Trump.
Asimismo, se conoció que, como parte del proceso, USCIS reactivará investigaciones en los vecindarios y lugares de trabajo de los solicitantes, revisará la relación del extranjero con la comunidad local y evaluará su disposición hacia el respeto constitucional.
Además, se reveló que, el concepto de "felicidad" nacional, también se incorporará como un criterio en el análisis para las autoridades estadounidenses. No obstante, la agencia ha decidido reservarse el derecho de eximir estos requisitos en casos específicos, según sea el criterio.
Otros cambios migratorios frente a los solicitantes a la ciudadanía
Por otro lado, también es bueno señalar la nueva política de Trump y los últimos cambios para todos los extranjeros que deseen solicitar la ciudadanía estadounidense en el país:
- La valoración de la contribución del solicitante al "bienestar o felicidad del país", lo que añade un componente subjetivo a la evaluación.
- Se ha decidido suspender temporalmente el programa de admisión de refugiados, lo que ha suscitado críticas por su impacto en quienes buscan asilo.
- Se han introducido requisitos adicionales para el derecho a la ciudadanía por nacimiento, exigiendo que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente legal.
- En tanto, es importante saber que las redes sociales como herramienta de evaluación podría comprometer el estatus de aquellos que han expresado opiniones políticas consideradas "controvertidas".
