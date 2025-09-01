Como se sabe, obtener la ciudadanía estadounidense se ha convertido en una de las metas más importantes para millones de inmigrantes, aunque el proceso de naturalización sea extenso, costoso e incluso cuente con rigurosas regulaciones.

Si bien, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha establecido requisitos que incluyen la residencia legal, el dominio del idioma inglés, el conocimiento cívico, un historial limpio y procesos exhaustivos de verificación, entrevistas y exámenes, ahora la agencia anunció la implementación de un nuevo filtro de revisión para las solicitudes, lo que podría complicar aún más el camino hacia este objetivo.

A partir de ahora, EE. UU. prohibirá la ciudadanía para los inmigrantes que no superen esta prueba

Recientemente, USCIS dio a conocer la implementación de nuevas medidas para evaluar la "conducta moral" de los solicitantes de ciudadanía en el país americano. Este radical cambio hará posible que se lleve a cabo entrevistas a vecinos, empleadores y personas cercanas al interesado, como parte de un proceso de revisión de antecedentes más riguroso. ¡Presta atención, inmigrante!

EE. UU. ya no dará la ciudadanía para los inmigrantes que no superen esta prueba.

'El Cronista' y otros medios informaron que esta iniciativa de la entidad busca fortalecer los estándares de seguridad y asegurar que quienes obtienen la naturalización se alineen con los valores y principios establecidos en la legislación migratoria en la nación de Trump.

Asimismo, se conoció que, como parte del proceso, USCIS reactivará investigaciones en los vecindarios y lugares de trabajo de los solicitantes, revisará la relación del extranjero con la comunidad local y evaluará su disposición hacia el respeto constitucional.

Además, se reveló que, el concepto de "felicidad" nacional, también se incorporará como un criterio en el análisis para las autoridades estadounidenses. No obstante, la agencia ha decidido reservarse el derecho de eximir estos requisitos en casos específicos, según sea el criterio.

Otros cambios migratorios frente a los solicitantes a la ciudadanía

Por otro lado, también es bueno señalar la nueva política de Trump y los últimos cambios para todos los extranjeros que deseen solicitar la ciudadanía estadounidense en el país: