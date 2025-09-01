- Hoy:
Tragedia en Estados Unidos: reportan ARRESTO inmediato de estudiante británica tras hallazgo de un bebé muerto en un armario
Estudiante británica fue detenida por la policía luego que un bebé fuera hallado sin vida en armario. ¿Qué se conoce al respecto?
Recientemente, la prensa internacional reportó un lamentable caso que no pasó desapercibido por la comunidad: una mujer de 21 años, identificada como Laken Snelling, fue arrestada por las autoridades en Lexington, Kentucky, EE. UU., esto luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en un armario. En esta nota, todos los detalles. ¿Qué vínculo tenía con el menor?
PUEDES VER: Malas noticias, inmigrantes: zar de la frontera de EE. UU. anunció más operativos luego del Labor Day en estos importantes estados
EE. UU.: arrestan a estudiante británica tras hallazgo de un bebé muerto en armario
Según un informe del Departamento de Policía de Lexington y 'wlwt', los agentes respondieron a un llamado de emergencia en la cuadra 400 de Park Avenue, en Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto, donde confirmó la presencia de un infante que no respondía ni tenía signos vitales.
Al llegar al lugar, los oficiales revelaron que aquel bebé estaba "envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra". Hasta el momento, no se conoce más información, pero Snelling enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultación del nacimiento de un bebé, siendo corroborado que era la madre del menor.
Cabe señalar que la Oficina Forense del Condado de Fayette se encargará de determinar la causa de la muerte mientras la investigación avanza y con el pasar de las horas.
¿La mujer arrestada era estudiante de la universidad de Kentucky en EE. UU.?
Por otro lado, la Universidad de Kentucky comunicó a WLEX, canal afiliado a NBC, que Snelling formó parte del equipo STUNT durante las últimas tres temporadas en dicho establecimiento.
Además, la institución redirigió otras consultas hacia las autoridades policiales sobre este lamentable suceso.
