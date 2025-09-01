El reciente silencio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su perfil bajo en las redes sociales y últimas escasas actividades como mandatario, han ocasionado muchos rumores sobre su actual estado de salud, pues aquellos actos se han convertido en algo muy inusual en su comportamiento habitual.

Por ello, frente a las especulaciones, el mandatario decidió salir al frente y responder con una serie de más de 40 publicaciones en su plataforma Truth Social. Por otro lado, es importante saber que, a sus 79 años y en julio, el republicano fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. Desde allí, ha sido observado en muchas oportunidades con hinchazón en los tobillos y dificultades para caminar. ¿Cuál es su situación actual?

La contundente respuesta de Trump frente a los rumores sobre su estado de salud

Durante el último fin de semana, el presidente Trump ha llamado la atención de la prensa por su silencio en las redes y en sus actividades, dedicándose un poco más a jugar golf en su club de Virginia, y manteniéndose alejado a la atención mediática que lo acompaña a diario.

Las últimas acciones de Trump frente a los rumores sobre su estado de salud.

Y es que, las únicas imágenes registradas del fin de mes de agosto fueron captadas a gran distancia y en el campo de golf, donde se le observaba con su emblemática gorra roja de 'Make America Great Again'. Este cambio en su comportamiento aumentó las alertas sobre un complicado estado de salud, incluso rumores sobre un posible fallecimiento, los cuales fueron rechazados por el propio presidente.

La manera de responder de Trump se dio cuando él realizó más de 40 publicaciones en Truth Social, abordando diversos temas: desde acusaciones a un obrero de la Casa Blanca por daños en mármol, hasta la defensa de su gestión en la reducción del crimen en Washington D.C.

Donald Trump se pronunció tras los últimos rumores sobre su estado de salud.

Asimismo, agradeció posibles nominaciones al Premio Nobel de la Paz y recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, concluyendo con un "BUENAS NOCHES". En tanto, brindó 'tranquilidad' a sus seguidores y desmintió todo sobre un posible mal estado de salud tras compartir una fotografía de él jugando golf con el exentrenador de fútbol americano Jon Gruden.

Como se sabe, Trump es conocido por su activa presencia en redes sociales, pero esta vez, la intensidad de sus publicaciones no han sido tan común en su rutina. ¿Qué estará pasando con el actual líder de Estados Unidos? Recordemos que lo último que se supo sobre su salud es que fue diagnosticado en julio de este año con cáncer de próstata, pero no se informó más al respecto.

¿Por qué muchos alertaron sobre el presunto mal estado de salud de Trump?

Durante la última semana de agosto, se propagaron en las redes sociales especulaciones infundadas acerca del estado de salud del presidente.

Los teóricos de la conspiración apuntaron a la ausencia de Trump en eventos públicos desde la reunión de su gabinete, llevada a cabo el miércoles, y a la falta de actividades programadas en su agenda para el fin de semana.