Atención, inmigrantes: esta es la razón por la que las entidades gubernamentales no atenderán este lunes 1 de septiembre

En Estados Unidos, muchas personas están atentas a los feriados establecidos por ley y a las festividades o fechas conmemorativas que les permiten descansar de sus actividades laborales o académicas y pasar un momento en familia. Incluso, muchos inmigrantes aprovechan para viajar, visitar otros lugares o simplemente escapar de la rutina. Por ello, existe interés en saber si las entidades estatales atenderán este lunes 1 de septiembre para la realización de trámites o documentos.

¿Los órganos de EE. UU. abrirán sus puertas?

Existen 11 feriados federales en Estados Unidos. Esto significa que la mayoría de empresas privadas cierran sus puertas y las entidades gubernamentales no atienden al público en ningún nivel; por lo tanto, no se realizarán trámites ni gestiones durante esas fechas. Eso sí, algunas compañías pueden mantener sus operaciones, pero ello depende de sus lineamientos internos.

Un feriado federal debe cumplirse ya que el Congreso de EE. UU. lo implementó. Con esto, miles de familias podrán descansar de sus actividades laborales.

Este feriado, que se celebra el primer día de septiembre, corresponde al Labor Day o Día del Trabajo que, a diferencia de otros países, en suelo estadounidense se conmemora en una fecha distinta. Esta jornada rinde homenaje a los trabajadores que lucharon por el respeto y la defensa de sus derechos.

Se considera un feriado federal porque fue instaurado por el Congreso, por lo que ninguna biblioteca, centro educativo, tribunal, oficina de correos o universidad atenderá al público. El primer Labor Day se conmemoró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York.

¿Qué compañía atenderán en el Labor Day?

Costco anunció en su sitio web que atenderá de manera normal. Otros supermercados como Walmart, Sam’s Club o Target señalaron que abrirán en un horario específico e invitaron a los residentes locales a revisar sus directorios en línea para estar pendientes de los horarios en su localidad o estado.