Este 29 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar definitivamente la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, una medida que entrará en vigor el 1 de septiembre de este año. Esta drástica decisión se llevó a cabo en un momento en que la política se encuentra en la preparación de una gira internacional para promocionar '107 Days'.

Es importante resaltar que, por ley, se sabe que los exvicepresidentes cuentan con un periodo de seis meses de protección tras dejar el cargo. No obstante, Joe Biden, en su momento, amplió esta cobertura a un año antes de concluir su mandato. Pese a ese respaldo, ahora Trump firmó un memorando que suspende cualquier medida de seguridad adicional para ella, y por ley. ¿Por qué hizo esta acción?

Trump quita protección del Servicio Secreto a Kamala a partir del 1 de septiembre

Recientemente, el republicano no dudó en anular el permiso de protección de Kamala Harris, esto luego que, tras seis meses, su continuidad no es obligatoria según la normativa estadounidense. Esta extensión había sido concedida de manera discrecional por su antecesor, el expresidente Joe Biden.

Trump quita protección del Servicio Secreto a Kamala a partir del 1 de septiembre.

Cabe destacar que la decisión se enmarca dentro de un patrón que Trump ha seguido durante su segundo mandato, caracterizado por la reducción o eliminación de medidas de seguridad para aquellos que considera críticos o rivales políticos.

Anteriormente, ya el mandatario había tomado acciones similares contra el exasesor de seguridad nacional John Bolton y miembros de la familia Biden. En este sentido, la acción contra Harris es vista como un acto de, aparente, represalia política.

Comentarios divididos tras decisión de Trump

Por otro lado, las respuestas a la revocación de la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris no se hicieron esperar y fueron firmes desde el sector político demócrata.

Por su lado, Bob Salladay, portavoz del gobernador de California, Gavin Newsom, consideró esta decisión como "errática y vengativa", subrayando que la seguridad de los funcionarios públicos no debería estar sujeta a la voluntad del presidente en funciones.

En tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó su inquietud, advirtiendo que esta medida pone en peligro a la exvicepresidenta en un entorno caracterizado por una creciente polarización.