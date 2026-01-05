0

PELIGRO en Walmart de Sault Ste. Marie: equipos de emergencia responden a un incendio eléctrico, ¿qué ocurrió tras la evacuación?

El incidente subraya que en grandes comercios, incluso un fallo eléctrico menor puede ser peligroso si los sistemas contra incendios no lo detectan a tiempo.

María Zapata
Walmart en Sault Ste. Marie reabre tras evacuación de la mañana.
Walmart en Sault Ste. Marie reabre tras evacuación de la mañana. | Composición: María Zapata / Líbero
Esta mañana, los clientes y empleados de Walmart en Sault Ste. Marie vivieron momentos de tensión cuando la tienda tuvo que cerrar temporalmente debido a un incendio eléctrico. La rápida evacuación y la intervención de los bomberos garantizaron que nadie resultara herido, pero el incidente puso de relieve la importancia de los protocolos de seguridad en grandes comercios.

Walmart eeuu

Walmart en Sault Ste. Marie reabre tras evacuación de la mañana.

El programa SNAP aplicará nuevas restricciones en la compra de alimentos desde 2026.

PUEDES VER: MALAS NOTICIAS para beneficiarios de SNAP: ya no podrás comprar estos productos debido a NUEVAS RESTRICCIONES de salud

Incendio eléctrico en Walmart de Sault Ste. Marie provoca evacuación inmediata

De acuerdo con SooToday, alrededor de las 9:00 a.m. se detectó un fuerte olor a humo proveniente del interior de la tienda. Los empleados iniciaron de inmediato la evacuación, mientras que el personal de seguridad evitó que más clientes ingresaran al establecimiento mientras los bomberos evaluaban la situación.

Aaron Gravelle, oficial de educación pública del Servicio de Bomberos de Sault Ste. Marie, explicó a SooToday que el incidente ocurrió durante una prueba de los equipos de seguridad contra incendios en una sala de servicio de Walmart.

"Uno de los dispositivos presentó un problema, lo que provocó humo y activó el sistema de alarma", indicó Gravelle en un correo electrónico. Los bomberos procedieron a ventilar la tienda para eliminar cualquier rastro de humo y garantizar que el ambiente fuera seguro tanto para los empleados como para los clientes.

¿Qué ocurrió tras la evacuación de Walmart?

Un empleado de Walmart confirmó que la tienda reabrió después de que los bomberos completaran las revisiones necesarias. Según SooToday, no se reportaron heridos y el incidente se resolvió sin mayores complicaciones.

Además de la evacuación inmediata, se activaron todos los protocolos de seguridad: se revisaron los sistemas eléctricos, se inspeccionaron los equipos de prevención de incendios y se realizó la ventilación completa del área afectada. Estas acciones demostraron la eficacia de los procedimientos de emergencia que Walmart tiene implementados para proteger tanto a sus clientes como a su personal.

Los clientes que presenciaron la evacuación pudieron regresar a la tienda con tranquilidad, y el personal aseguró que el incidente no afectará las operaciones habituales de Walmart en la región.

