Pablo Guede confesó por qué aún no encuentra su once ideal: "¿Es normal...?"
Pablo Guede, DT de Alianza Lima, sorprendió refiriéndose al por qué todavía no ha encontrado una alineación ideal en el club.
Alianza Lima derrotó 1-0 a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, metiéndose así en la lucha por el título de la Liga 1. Previo al partido, la continuidad del DT Pablo Guede estaba en duda y por ello, post victoria, salió con todo a la conferencia de prensa y no tuvo filtros para responder a la prensa.
El estratega argentino ha sido criticado por no encontrar un once ideal, ya que normalmente cambia alineaciones en cada encuentro y ello le costó la eliminación en Copa Libertadores. En ese sentido, el entrenador contó exactamente por qué hasta el momento no ha podido mantener una formación titular a lo largo de sus cotejos.
"¿Es normal que en 40 días hayamos pasado todo lo que nos sucedió y aun así el equipo dio la cara? ¿Somos un desastre? Nadie dice que estaría bueno que tuvimos 9 lesionados, ¿cómo creen que pueda armar el equipo?", precisó Pablo Guede en conferencia de prensa luego del triunfo de Alianza Lima sobre Sport Boys.
Pablo Guede vivió tenso momento
En conferencia de prensa, un periodista le preguntó al director técnico blanquiazul por el planteamiento que tuvo ante los rosados y por la ausencia de su futbolista más caro, el delantero Federico Girotti. Ante ello, el argentino decidió sacarse de encima toda la furia acumulada y respondió sin filtro alguno.
"¿Por qué no me preguntas por qué tenemos 10 puntos sobre 12? Cuantas más veces siguen repitiendo una cosa, termina siendo verdad. Estaría bueno que me preguntes sobre lo bueno, no sé si por maldad o por desestabilizar. 'Jugando mal, el equipo no me entiende, quedamos eliminados con un penal'. (Sobre la Copa Libertadores) ¿Quién salió figura? El arquero. Con un penal polémico, no dije nada porque eso son excusas", precisó.
