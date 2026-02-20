Con 2 incorporaciones: Universitario lanzó su lista de convocados para enfrentar a Cristal

Atención, hinchas merengues. Universitario de Deportes enfrentará este sábado 21 de febrero a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026, en su afán por salir tetracampeón de la Liga 1. En ese sentido, Javier Rabanal lanzó la lista de convocados del cuadro crema y hay algunas novedades.

Sin Anderson Santamaría ni Sekou Gassama por lesión, la escuadra estudiantil decidió llamar a un total de 20 futbolistas para el compromiso con los celestes en el Rímac. No obstante, pese a las ausencias, en las que también están Yuriel Celi y Paolo Reyna, los de Ate han sumado tres incorporaciones que ayudarán a conseguir la victoria en este tipo de 'clásico moderno'.

Y es que en la lista de convocadoss de Javier Rabanal para el partido de Universitario ante Sporting Cristal aparecen Edison Flores, José Rivera y Miguel Silveira, quienes vuelven luego de haberse lesionado. Estos tres elementos prometen ser importantes para el partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, donde los merengues buscarán seguir entre los primeros puestos.

Universitario y su lista de convocados.

Convocados de Universitario ante Sporting Cristal

Diego Romero

Caín Fara

Williams Riveros

Jesús Castillo

Héctor Fertoli

Horacio Calcaterra

José RIvera

Martín Pérez Guedes

Jairo Concha

Edison Flores

Álex Valera

Jorge Murrugarra

Andy Polo

Miguel Vargas

Hugo Ancajima

José Carabalí

Aldo Corzo

Lisandro Alzugaray

César Inga

Miguel Silveira

Universitario vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

Universitario visitará a Sporting Cristal este sábado 21 de febrero por la fecha número 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alberto Gallardo y desde las 16.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y Movistar Play para todo el territorio nacional.