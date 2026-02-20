Con 2 incorporaciones: Universitario lanzó su lista de convocados para enfrentar a Cristal

0
Universitario quiere dar el golpe ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo y por eso Javier Rabanal emitió su lista de convocados.

Francisco Esteves
La lista de convocados de Universitario.
La lista de convocados de Universitario. | Foto: Universitario - X.
Atención, hinchas merengues. Universitario de Deportes enfrentará este sábado 21 de febrero a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026, en su afán por salir tetracampeón de la Liga 1. En ese sentido, Javier Rabanal lanzó la lista de convocados del cuadro crema y hay algunas novedades.

Sin Anderson Santamaría ni Sekou Gassama por lesión, la escuadra estudiantil decidió llamar a un total de 20 futbolistas para el compromiso con los celestes en el Rímac. No obstante, pese a las ausencias, en las que también están Yuriel Celi y Paolo Reyna, los de Ate han sumado tres incorporaciones que ayudarán a conseguir la victoria en este tipo de 'clásico moderno'.

Y es que en la lista de convocadoss de Javier Rabanal para el partido de Universitario ante Sporting Cristal aparecen Edison Flores, José Rivera y Miguel Silveira, quienes vuelven luego de haberse lesionado. Estos tres elementos prometen ser importantes para el partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, donde los merengues buscarán seguir entre los primeros puestos.

Universitario

Universitario y su lista de convocados.

Convocados de Universitario ante Sporting Cristal

  • Diego Romero
  • Caín Fara
  • Williams Riveros
  • Jesús Castillo
  • Héctor Fertoli
  • Horacio Calcaterra
  • José RIvera
  • Martín Pérez Guedes
  • Jairo Concha
  • Edison Flores
  • Álex Valera
  • Jorge Murrugarra
  • Andy Polo
  • Miguel Vargas
  • Hugo Ancajima
  • José Carabalí
  • Aldo Corzo
  • Lisandro Alzugaray
  • César Inga
  • Miguel Silveira

Universitario vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

Universitario visitará a Sporting Cristal este sábado 21 de febrero por la fecha número 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alberto Gallardo y desde las 16.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y Movistar Play para todo el territorio nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

