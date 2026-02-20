- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
Con 2 incorporaciones: Universitario lanzó su lista de convocados para enfrentar a Cristal
Universitario quiere dar el golpe ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo y por eso Javier Rabanal emitió su lista de convocados.
Atención, hinchas merengues. Universitario de Deportes enfrentará este sábado 21 de febrero a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026, en su afán por salir tetracampeón de la Liga 1. En ese sentido, Javier Rabanal lanzó la lista de convocados del cuadro crema y hay algunas novedades.
Sin Anderson Santamaría ni Sekou Gassama por lesión, la escuadra estudiantil decidió llamar a un total de 20 futbolistas para el compromiso con los celestes en el Rímac. No obstante, pese a las ausencias, en las que también están Yuriel Celi y Paolo Reyna, los de Ate han sumado tres incorporaciones que ayudarán a conseguir la victoria en este tipo de 'clásico moderno'.
Y es que en la lista de convocadoss de Javier Rabanal para el partido de Universitario ante Sporting Cristal aparecen Edison Flores, José Rivera y Miguel Silveira, quienes vuelven luego de haberse lesionado. Estos tres elementos prometen ser importantes para el partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, donde los merengues buscarán seguir entre los primeros puestos.
Universitario y su lista de convocados.
Convocados de Universitario ante Sporting Cristal
- Diego Romero
- Caín Fara
- Williams Riveros
- Jesús Castillo
- Héctor Fertoli
- Horacio Calcaterra
- José RIvera
- Martín Pérez Guedes
- Jairo Concha
- Edison Flores
- Álex Valera
- Jorge Murrugarra
- Andy Polo
- Miguel Vargas
- Hugo Ancajima
- José Carabalí
- Aldo Corzo
- Lisandro Alzugaray
- César Inga
- Miguel Silveira
Universitario vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver
Universitario visitará a Sporting Cristal este sábado 21 de febrero por la fecha número 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alberto Gallardo y desde las 16.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y Movistar Play para todo el territorio nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90